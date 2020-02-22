【鑽石公主號】日方誤當緊密接觸者　18人錯過政府包機　自費回港

政府派出到東京接載鑽石公主號香港旅客的第二架國泰航空包機，昨晚（21日）9時（香港時間，下同）起飛返港，有82名香港及2名澳門居民登機，於今日（22日）凌時1時半抵港。 航班較原定遲了三小時啟航，在當地的保安局副局長區志光及入境處處長曾國衞表示，日方一度搞錯資料，將20名會上機的港人列為緊密接觸者，禁止登機，後來雖搞清楚只有2人屬緊密接觸者，但其時國泰包機已起飛。 該18人已獲檢測陰性證明的港人，其後決定自費乘搭全日空（ANA）航班返港，醫護人員囑咐他們在機上戴口罩，並不要在機上周圍走動。該航班今日凌晨4時43分抵達。 區志光及曾國衞表示，今日會與日方開會，研究安排第三架包機，接載被列為緊密接觸者的港人旅客返港。

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日方突指20為「緊密接觸者」 不能登機

曾國衞今日凌晨在東京羽田機場見傳媒，他表示，昨日早上10時許已準備接載郵輪上已通過病毒檢測的港人回港，約下午3時，全部約100人開始逐一落船乘搭旅遊巴。

各人原則上對新型冠狀病毒檢測呈陰性，獲發證明才可下船。曾國衞稱，但在差不多到機場時，收到日方通知，有20人因同行家屬確診，被列為「緊密接觸者」，不能登機，因此上機計劃暫停，他們也隨即即時處理。「人數不斷改，一度話可以放行，但最終6點幾（當地時間），起飛前話要撈返。」

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18人獲確認非緊密接觸者 曾國衞：弊在包機起飛咗

曾表示，當時有17人已進入機場，另三人在兩架大巴上。延至9時許（當地時間），17人已在登機閘口，卻仍不能上機。「本身延後時間（啟航）太長，一係成班飛機取消，一係放低17人先。最終在冇乜選擇下，畀機上人先返香港。」在包機起飛後，卻收到日方通知，除了兩人外，確定其餘18人不是緊密接觸者，「弊在包機已起飛咗！」

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曾國衞在羽田機場見記者，解釋發生的事件。

18人回港後需往駿洋邨檢疫中心​

區志光未有透露他們乘搭哪一班航機返港，但資料顯示，昨晚由羽田返港的航班，除了香港快運外，就只有全日空航班，現場消息指他們乘搭全日空。他表示，醫生向18人提出三項建議：在機上要戴口罩、多用消毒搓手液、以及不要在機上周圍行走；返港後通報港口衞生署，以便安排載往駿洋邨檢疫中心隔離14日。

曾國衞表示，他們獲得證明書，應不是緊密接觸者，他稱日方向受影響港人致歉。區志光表示，會與日方商討出錯原因，他稱該18人原提出申索損失，政府會處理。至於接載尚在當地的緊密接觸者，曾國衞稱需與日方商討，也要處理上機的機組人員問題。

18人在所乘搭的全日空航班抵港後，由港口衞生署人員安排，乘坐28座旅遊巴到駿洋邨檢疫中心。

兩港人病人情況嚴重 女病人要插喉

另外，區志光表示，昨聯同衞生署傳染病專科醫生，到兩間醫院了解一男一女港人嚴重患者，與院方商量病情。當中女病人需插喉協助呼吸，有服用藥物令身體放鬆，處於「休息狀態」；其夫亦確診，已知通在外國的女兒，女病人持有外國護照，已知會有關大使館。至於男病人則未有插喉，其妻也確診，二人在同一醫院留院。

民建議立法會議員鄭泳舜也見了該女病人，病人仍可講話，但較困難。