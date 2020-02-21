【鑽石公主號】隔離期間覺遭日本歧視　下船乘客：想快啲返屋企

爆發新冠肺炎的日本郵輪鑽石公主號，今日（21日）陸續安排通過檢疫的乘客下船，包括逾百名香港居民。他們乘旅遊巴抵日本羽田機場後，終能腳踏實地，並可以回家。有乘客碰巧今天生日，他直言最大的生日願望是：「好想快啲返屋企。」亦有不少人稱在最後幾天等候檢測結果的日子最難耗，獲知能通過檢測有如中六合彩，也知道染病的人「非常慘」。亦有人覺得日本的安排欠佳，令多人感染，港人的檢測遲遲未出，甚至讓加拿大人「打尖」先撤離。對於回港要再被隔離，他們都認為是應盡的責任，不應該把病毒傳播開去。 記者：邱靖汶 攝影記者：楊凱力 日本直擊

碰巧遇上生辰的黃先生稱，最大的生日願望是：想快啲返屋企。（楊凱力攝）

覺得身處環境好危險

下船的乘客下午分批抵達機場，入境處職員早已在場準備，並為眾人準備好行李牌及登機證等，由於每架車只載約十多人，運作暢順。其中一名乘客黃先生碰巧今天生日，被問及生日願望時直言：「好想快啲返屋企。」

黃直言在船上日子好難受，能腳踏實地的感覺幾好，當每天都聽到有90人、80人染病時最擔心，不其然想到：「點解會染病？在那裡染？已經無出房間仍會染病？嗰陣時就真係講運氣。」他稱當時真的感到命運非掌握在自己的手中，知道身處環境好危險。

遭加拿大「打尖」未能提早離開

黃又說，未能上第一班包機的心情不是擔心而是失望，為何沒有選中他？ 他又稱知道政府已盡力，期間又被其他國家「打尖」，但也明白有些事非香港政府所能做到。但在期間各方有安排物資運送給他們，助他們渡過最困難的時候。

回港隔離是應負的責任

黃說，他知道有些染病的人士「好慘,，非常慘」，說時也面露傷感，又說感覺今年的生日特別難忘，其實也不知檢疫後會否染病，並說：「如果我唔接受（回港檢疫安排），留在日本玩或去其他國家玩，如果我返香港把病毒染畀其他人，係唔理智既做法，應該負責任，返去面對現實。」

乘客馬先生稱覺得港府比較被動，但已覺安排不錯。（楊凱力攝）

理解有些事非政府能做到

另一名港人馬先生則稱，覺得香港政府比較被動，等消息等了很久，不過他致電入境處查詢亦有人回覆。他又說，船上全部無通告，要靠香港獲得消息，理解有些事情香港政府本身亦未必能做到，能夠這麼快能作安排已算幾好。

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現在人人都當你係帶菌者

另一名乘客陳小姐稱願意接受隔離，並說：「現在人人地都當你係帶菌者啦。」她說即使隔離期後都暫不會出街，稍後才與家人見面。她說最掛心在香港的子女，在船上多日都有與子女透過電話或視像聯絡，明白急都無辦法，唯有等政府，亦終於等到，其實都滿意。

隔離期間終看到中文台

她說一直未收到健康證明其實好驚，因為船上已被污染：「容乜易連我地都溶埋。」後來才知原來檢測結果3天前已出，與同行的朋友亦全部無事能返家。她又指船上的日子，大家都在艙內無見其他人，隔離數天後，船公司才開放wifi，她以玩手機度日，船上後來亦開放多幾個電視台，後來亦有中文台。

乘客陳小姐稱，覺現在人人都會被人當是帶菌者。（楊凱力攝）

下次郵輪坐盛世公主

她又對日本政府的安排有微言，認為把他們與患者放在一起，令多人感染，香港可能經歷過沙士，防避功夫做得較好。她又透露船公司答應會把今次旅程的款項全數退回，每人並多送一次免費的郵輪旅程，不過下次會坐盛世公主，不會再坐鑽石公主。

植小姐覺得香港人受到不公平對待。（楊凱力攝）

覺香港人受到不公平待遇

另一名女乘客植小姐則對日本安排很不滿，覺得香港人受到不公平對待，她說：「點解美國人可以咁早走，我地又咁慢，最後一日才有檢測報告，有些人又不用檢疫，昨日明明係我地先，都要畀加拿大先，係咪對香港人唔公平……」她更稱或考慮以後都不再來日本，覺得香港人被人看不起。

有男乘客稱得知檢測結果時開心如中六合彩。（楊凱力攝）

得知通過檢測如中六合彩

較遲到達機場的一名男乘客則稱，他等檢測結果也等了四至五天，驚到連今早發檢測報告時有人敲門也不知，是鄰房告知他已發報告，才發現職員已從門隙放入，他形容收到證書的一刻係：「真係好開心，好似中咗六合彩。」

朋友報料香港隔離易過好多

他亦覺日本在安排上很差，尤其是善後的工作，覺得日本真係歧視香港，其他人第一時間很快知結果，他們卻遲遲未出。他在船上的日子，只靠想著何時吃下餐飯度過，因為若有人通知可以食飯，即表示他未有受感染。他又說有朋友早前已離開，並已在香港隔離，更透露在香港隔離的日子易過好多。