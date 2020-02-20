【武漢肺炎】林鄭訪科學園　指有近2千個港產電子手環可用

武漢肺炎爆發，部份人士需要家居隔離，為確保該等人士確實隔離，部份人士提倡受檢疫者戴上電子手環。 行政長官林鄭月娥聯同創新及科技局局長楊偉雄，今日（20日）到訪科學園內的物流及供應鏈多元技術研發中心，了解電子手環研發進度。

數日內研發、生產電子手環

該中心在農曆新年假期期間，知道政府正尋找能確定接受強制檢疫人士留在居所的電子產品後，數日內完成研發、測試和生產電子手環，現已成為政府監察在家居檢疫人士的重要工具。隨着在家居檢疫的人士增加，該中心正不斷改良產品和增加產量，現時已有接近2,000個手環可供使用。

該中心人員亦參與協助檢疫人士佩戴手環的工作，在他們的耐心解釋下，絕大部分檢疫人士都配合要求。

林鄭月娥感謝中心人員運用專業知識積極配合特區政府的抗疫工作，讚揚他們對香港充滿熱誠，為公共衞生作出貢獻。

寬免6個月租金 料1800租戶受惠

林鄭月娥其後與科學園一些科技初創企業的負責人見面，表示特區政府設立的「防疫抗疫基金」提出為香港科學園、工業邨及數碼港的租戶及初創企業寬免6個月租金，預計惠及1,800個租戶。

林鄭月娥亦指「防疫抗疫基金」建議為參與香港貿易發展局舉辦的展覧和會議的參加者，和所有其他在香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館舉辦展覽和國際會議的主辦機構提供資助，以挽留或吸引會展活動在疫情過去後在香港舉行，相信創科企業亦可受惠。

物流及供應鏈多元技術研發中心由特區政府創新及科技基金撥款資助於2006年成立，致力於研發促進物流及供應鏈之相關行業發展的各種技術。