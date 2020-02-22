【武漢肺炎】稅務局：1月29日至3月1日到期繳付稅款延至3月2日

稅務局今日（22日）宣布，因應政府部門特別上班安排延至3月1日，故由2月24日起辦中央詢問處、商業登記署以及印花稅署外，繼續暫停所有公共服務。 同時又指，所有於1月29日至3月1日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至3月2日。

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稅務局表示，希望公眾理解有關服務的規模會比平常大為縮減，開放的服務櫃位不會提供任何其他服務。市民亦應準備須等候較長時間才可獲得服務。稅務局鼓勵市民盡量使用其電子服務以處理他們的稅務事宜。

而渠務署亦同日宣布，下周將繼續維持緊急及必要的公共服務，以及為市民提供基本及有限度公共服務，包括24小時渠務熱線、查閱渠務紀錄圖則和處理排污費／工商業污水附加費事宜等。渠務署表示，市民如非緊急或必要，應盡量減少使用上述服務，並諒解處理服務時間可能較一般為長。

除24小時渠務熱線（2300 1110）維持正常運作，一般查詢電話及接待處服務將繼續暫停運作。

而查閱渠務紀錄圖則，以及下列四個維持有限度收發文件服務的渠務署辦公室，開放時間為星期一、三及五，每日早上10時至中午12時及下午2時至4時：



＊ 香港灣仔告士打道5號稅務大樓43樓

＊ 九龍彌敦道405號九龍政府合署12樓

＊ 香港鰂魚涌英皇道1063號23樓

＊ 香港薄扶林道2A號西區裁判法院地下



以上四個辦公室，以及沙田污水處理廠閘口，於開放時間外均設存放箱收取文件。



另外，渠務署的設施將繼續暫停開放並取消訪客及教育活動，直至另行通告。