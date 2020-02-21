【武漢肺炎】林鄭探安老院送CSI口罩　讚賞社署照顧有需要檢疫者

特首林鄭月娥今日（21日）下午探訪社會福利署位於土瓜灣的綜合家庭服務中心，感謝社署人員努力不懈為接受檢疫的人士提供協助，其後她亦順道到訪區內一所安老院，將一批懲教署生產的口罩送到院舍人員手中。 政府表示，自本月八日實施強制檢疫措施至昨日（20日），衞生署共發出14,417檢疫令，其中13,694人在家居進行檢疫，絕大部分是香港居民。

林鄭探訪社署的綜合家庭服務中心，了解社署職員如何為在家居接受檢疫而無法自行解決生活所需的人士（例如獨居長者），送遞日常生活必需品及提供其他支援。社署的緊急救濟支援組人員，亦分享了支援檢疫中心運作的經驗。

自本月8日對從內地入境人士（包括香港居民、內地居民及其他地區旅客）實施強制檢疫措施至今，社署共協助了超過1,200個住戶約1,900名人士。

林鄭說，社署在今次抗疫工作亦擔當重要角色，照顧有實際需要的接受檢疫人士，她理解相關工作繁重，對社署同事在疫情中默默為市民服務，表示由衷的讚賞。

林鄭其後順道到訪區內一所私營安老院，將一批懲教署生產的口罩送到院舍的護理人員手中。林鄭表示理解院舍護理人員的實際需要，因此除優先照顧前線醫護及提供緊急服務的政府人員外，她早前宣布政府會每月撥出約100萬個口罩供全港公私營院舍人員使用。她期望安老院繼續做好防疫措施，配合政府的工作，共同戰勝疫情。