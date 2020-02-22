【武漢肺炎】兩患者曾到福慧精舍　同廈多佛堂　僧潑飲過液體出街

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情繼續蔓延，衞生署今日（22日）提供資料，東區醫院新增一宗初步確診的96歲女子，1月底曾到北角美輪大廈福慧精舍，與第65宗確診病人曾前往同一間佛堂。《香港01》記者到場視察，不少住戶都表示擔心，不理解為何沒接獲政府或大廈管理處通知；亦有街坊透露，涉事佛堂的十三樓住址，主要供僧人、師傅休息，善信多集中在一樓。 而記者離開大廈時更發現，有一名穿起僧服的人，將曾經飲用的液體，從一樓窗門潑出街，落到人來人往的行人路上，衛生意識令人擔憂。 同一幢大廈，有多個不同宗教和教派的廟宇，包括觀音、關帝、城隍廟等，亦有老人院、婚紗舖和攝影室，亦有民居。

1樓為佛堂 13樓為僧人休息地方

北角美輪大廈位於英皇道與書局街交界，大廈除了涉事的福慧精舍，另有多間佛堂精舍，以及關帝廟、城隍廟；據大廈電梯大堂告示，同一幢樓內更有婚紗店、老人院及賓館等，平日人流往來頻繁。記者剛到場視察時，聽到保安正與同事商討防疫措施：「先安排13E及公共地方，大堂、大閘做清潔，至少給大家見到有做！」

衛生署資料稱，兩確診武漢肺炎的病人均曾到訪美輪大廈一間佛堂，據知是十三樓的福慧精舍，記者到場視察時，13樓地址無人應門，大閘內放有小量雜物，內設另一木門。同層住戶表示，剛剛從電視上得知消息，感到擔心及不知如何應對，之後稱要關門加強清潔家居。另一個單位應門者直言不知情，更問記者可如何清潔或處理。

綜合多名街坊及住戶所言，13樓相信是師傅睡覺及休息的地方，善信多集中在一樓的佛堂，而1樓佛堂近兩日已關門。

佛堂每日人流不絕

記者轉到一樓視察，見到「福慧佛堂」，同樣沒人應門。多名一樓住戶或商戶都表示事先不知情，亦有住戶稱，涉事佛堂深受港人及內地人歡迎，加上有一定歷史，每天均有善信到場，可算人流不絕，但受疫情影響，人流才有所減少，未料仍有確診案例。

一樓住戶鄭女士稱，事先沒接獲政府或大廈管理處告知有人確診的消息，從新聞得知後感到擔心，亦憂心需被隔離，會即時加強清潔，用漂白水抹地。她直言，該佛堂已有數十年歷史，平日有不少人進出，而她自正月初一起無去過該佛堂，「現在出入唯有行快些。」

▼潑水出街連環圖▼

同大廈「滿天神佛」 老人院、婚紗舖、民居

傍晚時份，地下電梯大堂有不少住戶聚集討論事件，反映憂心受感染及人流過多，要求保安做好管理，加強清潔及防疫。保安稱會盡量勸諭商戶暫停營業，盡量禁止訪客內進，並提醒清潔人員加強清潔公共地方及涉事單位。

同一幢大廈，有多個不同宗教和教派的廟宇，包括觀音、關帝、城隍廟等，亦有老人院、婚紗舖和攝影室，亦有民居。

然而，在記者離開大廈後發現，有穿起灰色僧服的人站在相信屬「福慧佛堂」的單位內。他站在半打開的窗前，連續數次以雙手持杯，將液體含在口中後，再將杯內液體以類似敬酒方式倒出窗外，液體隨時落到行人路上，衛生意識令人擔憂。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

東區區議員李予信指，已要求食環盡快安排在美輪大廈書局街一帶消毒，將會在明早9時進行，法團正安排清潔商於確診者曾到過的大廈範圍進行全面消毒。基於明天為初一會有不少人進入拜神，李予信再建議法團委員可張貼告示，以減低外入進入大廈範圍意欲，也須要求管理處嚴格關上大門，以讓居民須輸入密碼進入，而訪客亦須紀錄個人資料，以方便其後跟進。