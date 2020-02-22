【武漢肺炎】4名到美輪大廈福慧精舍佛堂老婦中招　一人是居民

社會新聞
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由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，衞生署在晚上公布，今早初步確診、曾到過北角福慧精舍佛堂的96歲老婦正式確診，是本港第70宗個案。

消息透露，東區醫院再新增兩宗初步確診個案，患者分別為80歲及76歲女子。據了解，80歲患者曾經到過福慧精舍佛堂；76歲患者亦曾到過涉事佛堂，並住在佛堂所在的美輪大廈。

之前一名小西灣邨70歲確診婦人，也有到過福慧精舍佛堂。即涉及福慧精舍佛堂的個案，有兩宗確診、兩宗初步確診，患者都是年長婆婆。

80歲患者曾到美輪大廈　76歲患者住在美輪大廈

消息透露，東區醫院再新增兩宗初步確診個案，其中一名患者是80歲女子，家住柴灣，近期沒有外遊紀錄。據了解，她曾經到過美輪大廈的福慧精舍佛堂。另外一名患者是76歲女子，住在美輪大廈，亦曾去過涉事佛堂。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，第70名確診的96歲老婦曾到過福慧精舍，而在本月19日確診的第65宗個案，即家住小西灣邨的70歲女子，亦三度到過同一佛堂。當局呼籲曾於1月或2月到訪有關佛堂的市民，如出現相關病徵，應致電衞生防護中心熱線2125 1122。

最新初步確診80歲婦，現於東區醫院醫院。（資料圖片）

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96歲女患者　曾與20多人同處福慧精舍

第70名確診的96歲女子，患有心臟長期病，與兒子、媳婦及孫兒同住天后廟道飛龍臺。她自本月13日出現發燒及咳嗽，今日（22日）因氣促往東區醫院留醫，目前情況穩定。同住家人沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

張竹君稱，患者近期沒有外遊紀錄，2月大部份時間待在家中，1月底至2月初曾到福慧精舍。她又稱，患者曾與20至30人一同在佛堂逗留，「可能一去就去好多個鐘，可能要誦經，可能會分派食物，但就唔係喺佛堂食。」

衞生署呼籲，曾於今日凌晨約2時45分從病人寓所接載病人到東區醫院的的士司機，致電衞生防護中心熱線。

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