【鑽石公主號】日本承認失誤　23人未經病毒檢測就落船

共同社2月22日報道，日本政府官員在記者會上透露，在郵輪「鑽石公主號」已經下船的人員中，有23人在自2月5日起為期14日的檢疫期內未經新型冠狀病毒檢測。日本政府承認失誤，為此致歉。

厚生勞動大臣加藤勝信就政府的失誤道歉，圖為他2019年9月出席記者會（Getty）

「鑽石公主號」自2月19日起已安排多名病毒檢測呈陰性的乘客下船，但日本厚生勞動大臣加藤勝信2月22日在記者會表示，有23人自2月5日起的醫學觀察期內，未經過新型冠狀病毒檢測，他們分別在2月19日和2月20日下船。政府承認有失誤，加藤勝信道歉稱會「深刻反省我們的失誤，將採取徹底措施避免發生此類失誤。」

該23人為19名日本人及4名外國人，其中有3人現已補回接受病毒檢測，結果呈陰性。厚生勞動省聯絡餘下的20人，其中17人預約接受檢測。

澳洲2月19日安排專機撤走在郵輪「鑽石公主號」上的國民（美聯社）

包機回國者25人確診

加藤勝信又在記者會上表示，「鑽石公主號」上已經搭乘政府包機回國的外國人中，有25人確診感染新型冠狀病毒，包括美國18人、澳洲6人及以色列1人。

據媒體之前報道，部分澳洲及以色列的個案在日本檢測中呈陰性，但回國後確診。

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日本政府受爭議

在「鑽石公主號」風波中，日本政府的處理手法備受爭議，包括有曾登上郵輪的日本專家指船上防疫工作混亂，未有分隔感染區與安全區，又或厚生勞動省曾至少派出90名職員登船工作，但這些職員在下船後沒接受病毒檢測就重回工作崗位等。

日本官員的言論也引來批評聲音，包括一名官員曾在居民說明會上稱，只要沒有像「哥斯拉」那樣大聲咳嗽就不會傳染，他的發言引起爭議，最後政府道歉。

「鑽石公主號」目前有634宗確診個案。該船本來有3711名乘客及船員，以634宗個案計算，意味起碼有17%船上人員感染新型冠狀病毒，而日本政府目前並未公布所有檢測結果。