【武漢肺炎】羅致光：若設失業援助金有供款問題　沒人認真討論

武漢肺炎疫情持續，各行各業受到重創。勞福局局長羅致光今日（23日）在網誌提到，失業援助金牽涉與遣散費及長期服務金關係，又有相關供款問題，惟至今仍沒人願意認真討論。他又指，「世界上沒有一種失業援助金是既不需要供款亦不需要入息審查。」他提到，防疫抗疫基金較集中援助數個受衝擊行業，下一步需待財政司司長公布紓困措施。

羅致光表示，屢次有立法會議員提出成立失業援助金，若大家認真想成立失業援助金，須一同討論失業援助金與遣散費及長期服務金的關係，以及相關供款問題。羅認為，世上沒有一種失業援助金是既不需供款，亦不需入息審查，然而至今仍沒人願意認真討論上述問題。他又說，當中又涉大量行政程序，如申請人需提交相關證明文件、建立新電腦系統、招聘人員處理和審批申請等，料2021年才能完成整個工序發放金額。



他指，成立「臨時」失業援助金是遠水不能救近火，而防疫抗疫基金較集中援助由2019年下半年已深受影響，至今有更大一衝擊的數個行業，下一步則需待財政司司長公布紓困措施。

羅致光認為，成立「臨時」失業援助金是遠水不能救近火。（資料圖片）

針對一次性特別津貼，羅致光表示料約58,000個職津住戶及145,000個學生資助住戶將受惠。職津住戶可獲的一筆過金額相當於兩個月的津貼額，而學生資助住戶可獲一筆過4,640元的津貼。他指，預計整體開支約為9億9,000萬元，料4個月內開始發放款項。



另外，因疫情緣故，幼兒中心服務由1月下旬起暫停，更可能有父母在選擇為子女退出服務，令中心收入大減。他指，借鑑於2003年沙士中，幼兒中心因財困而結業，導致往後十多年幼兒照顧服務嚴重短缺，局方是次建議向資助及非資助幼兒中心提供一筆特別津貼，助中心解決財政。