市建局將向政府建議較長遠「首置」計劃　增加「首置」屋供應

在2019年施政報告中，行政長官曾提出多項房屋政策於措施，其中一項便是要求市建局在重建項目中提供更多「首置」或其他類別的資助出售房屋單位。市建局行政總監韋志成今日（23日）發表網誌指，市建局將向政府建議一個較長遠的「首置」計劃，並在未來五年的業務綱領內，研究撥出項目，增加「首置」房屋的供應，並評估這項計劃對市建局在財務安排上的影響。

韋志成在網誌中指，已經從未來5年可以發展的發售樓花的項目中，挑選了兩個合共可提供約1,400個單位的項目，詳細研究將有關單位以「首置」形式發售。至於「煥然懿居」的剩餘40多個單位，由於政府已放寬由香港按證保險有限公司提供的最高九成按揭貸款安排，市建局正計劃將該項目剩餘的三房單位，同樣以「首置」形式發售。

市建局行政總監韋志成。（資料圖片）

韋志成在網誌解釋，市建局的財政在3至4年後，會出現流動資金短缺，要長遠和持續提供「首置」房屋，非單靠錢可以辦到，亦非單依賴重建項目來提供，建議政府直接向市建局提供土地建屋，用作市區更新項目的調遷單位，減輕市建局收購舊區物業造成的沉重財務負擔，亦可從重建項目的收入，撥出額外資源興建「首置」房屋。他更指，在舊區重建的模式以外，政府更可考慮透過其他開拓土地的方法創造新的土地資源，以興建「首置」和其他類別的公私營房屋，提升效能和效益。