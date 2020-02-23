【武漢肺炎】抗疫基金撥7.1億元撐建造業　本周接受申請3周內獲發

立法會財委會上周五（21日）通過撥款300億元成立防疫抗疫基金，其中基金撥出7.1億元支援建造業，當中接近24萬名現職地盤工每人可獲發1,500元津貼，用以購買個人防護或消毒裝備。 發展局局長黃偉綸今日（23日）在網誌表示，建造業議會將於本星期起邀請合資格的機構和建造業工人遞交申請，申請手續會盡量簡便，以期在接獲申請後2至3個星期內發放補助金。

建造業議會主席陳家駒指，議會將於本星期開始接受申請，申請手續會盡量簡便，以期在接獲申請後2至3個星期內發放補助金。（發展局圖片）

黃偉綸今日在網誌中表示，防疫抗疫基金將撥出7.1億元，當中包括向約7,000間合資格承建商、分包商和顧問公司，發放一次過5萬元補助金，支援他們加強衞生防護方面的措施，例如加強清潔工地和辦公室、為員工量度體溫、加添消毒設備等。同時，接近24萬名現職地盤工亦能直接受惠，每人可獲發1,500元津貼，用以購買個人防護或消毒裝備，以預防在工地感染或傳播病毒。

內地企業因疫情影響建材供應 致工地未能復工「手停口停」

黃偉綸引述建造業議會主席陳家駒說，農曆新年過後，由於很多原材料和組件均是在內地生產，而內地一些企業因疫情暫停營運，一些道路亦尚未解封，影響到建材的運輸和供應，令部分地盤只能有限度運作或暫時停工；另外，亦有工地因未能提供全面的防疫配套而不能全面復工。陳家駒說，許多前線工友以散工日薪制受聘，現時是「手停口停」。

對於本地工程受內地建築材料供應緊張影響，發展局常任秘書長（工務）林世雄表示，政府已提醒工務部門，與承建商研究可否調動部分工序，以減低所引致的影響。若工程因此有所延誤，工務部門會按合約條款，合理地延長工期。