【武漢肺炎】零售業形容超級寒冬　珠寶生意跌九成　較示威影響大

武漢肺炎疫情使香港零售業大受打撃，香港零售管理協會主席謝邱安儀今日（23日）形容，現時業界情況是「超級寒冬」，較去年反修例示威期間的情況更嚴峻，部分商戶已於水深火熱之間，珠寶鐘錶等商戶的生意更可大跌八、九成，形容「再開門都係燒銀紙」，相信裁員潮及結業潮會較示威期間嚴重。 另外，政府預留56億元支援零售業，謝邱安儀表示按此推算，平均每個商戶可領約8萬元資助，金額不足以應付一個月的開支，惟聊勝於無，可助中、小企解燃眉之急。她期望，業主可免去2月租金；3至6月租金則按商戶營業額抽成。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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謝邱安儀於無綫電視節目《講清講楚》表示，2019年下半年，零售業受反修例示威影響，已處於困境，惟疫情的打擊更大，形容為「超級寒冬」。她續指，根據1月24日至2月2日的數據，每個類別的零售商品，生意都較示威時，再下跌數十個百分點，例如服裝及百貨類別的商戶，生意跌五至六成；示威時只下跌兩至三成；至於鐘錶珠寶及貴價品，更由示威時下跌的四至六成，進一步跌至八至九成。

現時無內地客 靠本地人支撐 惟社會只抗疫無購物氣氛

謝邱安儀又稱，現時已沒有內地客，靠本地人支撐，惟社會只思量如何抗疫，沒有購物氣氛，形容部分商戶已幾乎完全沒有生意，「再開門都係燒銀紙」、「人工、燈油火蠟都係白畀」。她表示，業界原希望農曆年期間可增加生意，「賺多啲頂住」，惟結果事與願違，認為無薪假等安排是無可避免，並相信裁員潮及結業潮會較示威期間嚴重。

謝邱安儀今日形容，業界情況是「超級寒冬」。（資料圖片）

政府預留56億元支援零售業，謝邱安儀表示，如平均分發予每個商戶，每戶可獲8萬元。她表示歡迎措施，認為可解中小微企的燃眉之急，但坦言不足以應付一個月的開支，連租金亦未必足夠繳交。她認為，政府發放時，可按數據再計劃，例如有部分零售類別的情況更嚴峻，應可獲更多資助；而且應簡化手續，令商戶盡快取得資金。

不樂見商戶罷市

近日有商戶罷市抗議部分業主不願減租，謝邱安儀表示，只屬個別商戶意向，從協會角度而言，並不樂見如此情況，希望先與業主商討。她期望，業主可免去2月租金；3至6月租金則按商戶營業額抽成，一同共渡時艱，假如未能達成共識，可能1、2個月後，會有不少商戶結業。