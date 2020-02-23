【武漢肺炎】港錄菲傭確診後首個周日　中環聚集人群減八成

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情未止息，本港上周二（18）錄得首宗外傭確診個案，是一名32歲的菲律賓外傭，她曾到中環大會堂出席朋友聚會。 《香港01》今日（23日）到中環一帶觀察，發現在疫情肆虐的情況下，場面明顯比過往的星期日冷清，有菲傭更指，聚集的人數減少約七至八成。

今日中環聚集的人數顯著減少，但仍有約逾百名菲傭在街道旁野餐和跳舞，部分人更會摘下口罩進食、聊天和拍照。（歐陽德浩攝）

每逢星期日，大量菲傭都會在中環皇后像廣場一帶聚集。受疫情影響，今日中環聚集的人數顯著減少，但仍有約逾百名菲傭在街道旁野餐和跳舞，但防疫意識明顯提高，他們會戴上口罩，只在進食和聊天時除下。

菲傭：信任朋友的防疫意識

在港工作16年的菲傭Edma指，不擔心感染武漢肺炎，指逢星期日會在中環與朋友跳舞，做運動讓身體保持健康。她認為沒有咳嗽等病徵便無大礙，並信任朋友的防疫意識，只在進食時脫下口罩。她曾聽聞有僱主不提供口罩給菲傭於假日使用，認為港府可透過菲律賓大使館，派發口罩給她們保護自己。

在港工作16年的Edma不擔心感染武漢肺炎，她逢星期日會在中環與朋友跳舞。（歐陽德浩攝）

菲傭：感僱主歧視

在港工作21的菲傭Annabelle指，香港存在歧視菲傭的情況，部份僱主禁止菲傭假日外出，認為她們會四處傳播病菌，但僱主平日亦會出門工作，認為這種心態非常不公平。她亦聽說有朋友進屋後，被僱主用噴霧從頭至腳消毒，「（僱主）覺得我哋好污糟，好似病菌。」

此外，她指現時口罩的價格昂貴，菲律賓政府寧願贈送口罩給內地，卻不派給外地工作的菲傭。雖然曾向大使館反映，但未獲得回覆。