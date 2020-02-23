【武漢肺炎】港有望參與「瑞德西韋」臨床試驗　藥廠負責全數開支

雖然暫時未有針對性藥物治療由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」，惟本港的武漢肺炎患者未來或可使用新藥治療。香港醫院藥劑師學會今日（23日）表示，用於治療伊波拉病毒的研究藥物 Remdesivir （瑞德西韋）曾治癒一位美國患者，香港極大機會能參與瑞德西韋臨床試驗，而臨床試驗將會由藥廠發起，所有研究開支亦會由藥廠負責。

瑞德西韋是一種在研的廣譜抗病毒藥物，尚未在全球任何國家獲得批准。此前已在體外和體內動物模型中證明了對MERS和SARS病毒病原體的活性。（新華社）

香港醫院藥劑師學會今日表示，用於治療伊波拉病毒的藥物瑞德西韋，過去曾治癒一位美國患者，病例隨即成為多國的研究目標。其中中國已進行兩個由國內中日友好醫院負責研究，首都醫科大學贊助發起的第三期臨床試驗，強調所有開支並非由藥廠贊助。

國內兩個臨床試驗分別是在本月5日和6日開始，預料首階段完成試驗日期為4月10日及4月3日，兩個參加試驗的人數分別為308人及452人。於試驗中的瑞德西韋組，參與患者需接受共10日的藥物試驗，第一日需要一次注射200毫克瑞德西韋，之後9日每日需一次注射100毫克瑞德西韋，總療程為10天。試驗主要分別研究臨床康復及改善時間，次要研究所有死亡原因和臨床狀況等。

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首項研究的試驗主題為以隨機、雙盲、安慰劑，控制和評估瑞德西韋於患有輕至中度新型冠狀病毒感染的住院成年患者，其有效性和安全性。第二個試驗主題則以隨機、雙盲、安慰劑控制瑞德西韋，用於患有嚴重新型冠狀病毒感染的住院成年患者，試驗其有效性和安全性。

香港醫院藥劑師學會認為香港能參與瑞德西韋臨床試驗的機會很大，但與國內不同，香港的臨床試驗是由藥廠發起的，所有研究開支是由藥廠負責。相對於國內，香港的確診個案少，相信作雙盲形式研究的可行性不大。此外，除香港有機會外，新加坡也有很大機會作試驗，因新加坡政府亦曾主動與藥廠在美國的總公司作商討，以及加快審批有關藥物臨床試驗的程序。