【武漢肺炎】基層家庭百上加斤：2月份只工作一星期　唔知點交租

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新型冠狀病毒疫情持續，基層家庭為應付疫情更是更是百上加斤，香港社區組織協會今（23日）指，逾六成半受訪者表示，家庭收入因疫情影響，平均減少約5,000元；有近一成半人表示完全零收入，由就業變成失業狀態。

有一家四口基層家庭，原本靠從事建築業丈夫的收入支撐，惟因受疫情影響，收入大幅減少，2月份只工作一星期，僅得6000港元收入，直言「唔知下個月點交租」。

香港社區組織協會指本月訪問近400個基層家庭，結果顯示，逾六成半受訪者表示其家庭收入因疫情影響，平均減少約5,000元，有近一成半人表示完全零收入，由就業變成失業狀態。

疫情令基層家庭收入大減 基層市民嘆「唔知下個月點交租」

溫女士一家居住在劏房，一家四口原本靠從事建築業丈夫的收入支撐，惟因受疫情影響，丈夫已經20多天「無工開」，2月份只工作一星期，僅得6000港元收入，直言「唔知下個月點交租」。她又透露，家中口罩存量不足，市面以上口罩昂貴買不起，唯有以漂白水浸洗再重用，一個口罩用長達一至兩星期，小孩更是已經一個月沒有外出。

溫女士一家四口原本靠從事建築業丈夫的收入支撐，惟因受疫情影響，丈夫已經20多天「無工開」，直言「唔知下個月點交租」。（曾凱欣攝）

基層為上班撲口罩 「有工開」但亦憂受感染

「無工開」收入大減令人愁，「有工開」亦同樣愁。

另一位基層市民、從事保安業的甘先生亦透露，疫情初期，公司亦有為員工提供口罩，惟後來因為貨源問題沒有再供應，於是只好四出撲口罩。他指，曾經試過於凌晨3點出門，由深水涉的住所步行至旺角排隊買口罩。他直言，「開工唔知開心，定唔開心好」，雖然工作能為他維持收入養妻活兒，但太太則十分擔心他外出工作會受感染。

他續指，戶口積蓄剩餘不多，「唔知點捱到7號（出糧日）」，望政府盡快為基層市民紓困。

林女士因為受疫情影響，一月份至今完全沒有收入，需要向朋友和親戚借貸才能支付租金。（曾凱欣攝）

疫情致失去收入　一家四口無以為繼

有長期病患的林女士，育有兩個女兒及一個就讀中四的兒子，一家四口依賴林女士做清潔替工及兒子餐廳兼職的收入，但因為受疫情影響，兒子和自己清潔替工的工作亦被逼「停工」，導致一月份至今完全沒有收入，需要向朋友和親戚借貸才能支付租金，「如果唔係真係要去乞飯」。

她發言時一度哽咽，又透露現時面臨業主要求加租及加付清潔費，十分憂心收入問題，「一月到現在無一晚瞓得好」。

【武漢肺炎】近7成受訪基層缺防疫物資　劏房廚廁合一憂感染率增
【武漢肺炎】樂善堂一連五日網上派口罩　基層或長期病患者受惠
【武漢肺炎】疫情下社福機構缺捐助　市民送40包米盼助基層解困
【武漢肺炎】基層治理面臨「大考」　防疫手段不應沒有邊界
【肺炎口罩】工聯會自設工場已投產　下月底有望日產10萬個派基層
【武漢肺炎】停課改為網上學習　基層學生遇難題
【武漢肺炎】樂善堂口罩銀行獲捐13萬口罩　料1.3萬基層住戶受惠
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。