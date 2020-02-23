【武漢肺炎】基層家庭百上加斤：2月份只工作一星期　唔知點交租

新型冠狀病毒疫情持續，基層家庭為應付疫情更是更是百上加斤，香港社區組織協會今（23日）指，逾六成半受訪者表示，家庭收入因疫情影響，平均減少約5,000元；有近一成半人表示完全零收入，由就業變成失業狀態。 有一家四口基層家庭，原本靠從事建築業丈夫的收入支撐，惟因受疫情影響，收入大幅減少，2月份只工作一星期，僅得6000港元收入，直言「唔知下個月點交租」。

香港社區組織協會指本月訪問近400個基層家庭，結果顯示，逾六成半受訪者表示其家庭收入因疫情影響，平均減少約5,000元，有近一成半人表示完全零收入，由就業變成失業狀態。

疫情令基層家庭收入大減 基層市民嘆「唔知下個月點交租」

溫女士一家居住在劏房，一家四口原本靠從事建築業丈夫的收入支撐，惟因受疫情影響，丈夫已經20多天「無工開」，2月份只工作一星期，僅得6000港元收入，直言「唔知下個月點交租」。她又透露，家中口罩存量不足，市面以上口罩昂貴買不起，唯有以漂白水浸洗再重用，一個口罩用長達一至兩星期，小孩更是已經一個月沒有外出。

溫女士一家四口原本靠從事建築業丈夫的收入支撐，惟因受疫情影響，丈夫已經20多天「無工開」，直言「唔知下個月點交租」。（曾凱欣攝）

基層為上班撲口罩 「有工開」但亦憂受感染

「無工開」收入大減令人愁，「有工開」亦同樣愁。

另一位基層市民、從事保安業的甘先生亦透露，疫情初期，公司亦有為員工提供口罩，惟後來因為貨源問題沒有再供應，於是只好四出撲口罩。他指，曾經試過於凌晨3點出門，由深水涉的住所步行至旺角排隊買口罩。他直言，「開工唔知開心，定唔開心好」，雖然工作能為他維持收入養妻活兒，但太太則十分擔心他外出工作會受感染。

他續指，戶口積蓄剩餘不多，「唔知點捱到7號（出糧日）」，望政府盡快為基層市民紓困。