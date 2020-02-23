【武漢肺炎】市面口罩難求　七旬婆婆用果皮墊口罩重用多天

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新型冠狀病毒疫情肆虐，市面上抗疫物資需求大增，口罩更是一罩難求。有基層長者用盡方法，甚至在口罩外加一塊布，再於口罩內加墊柚子皮及果皮，以隔口水及細菌作重用多天；亦有長者，將一個口罩用漂白水浸洗再曬太陽，以重用一星期。

長者希望政府能成立一個部門統籌物資，令基層市民能買到口罩。

86歲莫婆婆透露，曾由凌晨4時排隊至翌日下午3點，方成功購入一盒80元50個盒裝口罩。（曾凱欣攝）

基層婆婆通宵排隊撲口罩 長時間排隊導致腳抽筋

86歲莫婆婆透露，疫情初期家中沒有口罩存貨，當時非常徬徨。後來莫婆婆得悉九龍灣有口罩出售，由凌晨4時排隊至翌日下午3點，方成功購入一盒80元50個盒裝口罩，回家後更因為長時間排隊導致腳抽筋至大腿；而她日常，會在口罩內放多張紙巾，以延長口罩的使用時間。

70歲劉婆婆則擔心缺口罩，故用盡方法，在口罩外加一塊布，再於口罩內加柚子皮及果皮，令口罩能重用多天。（曾凱欣攝）

用果皮墊口罩重用 　以漂白水浸口罩再重用

70歲的劉婆婆同樣缺乏口罩，故用盡方法希望可以延長口罩「壽命」，她在口罩外加一塊布，再於口罩內加柚子皮及果皮，以阻隔口水及細菌，令口罩能重用多天。

68歲梁女士又指，曾排隊2小時購買口罩，但因人多密集，空氣不流通至不停打噴嚏，故放棄排隊，「驚無病都有病」；最後唯有將一個口罩用漂白水浸洗再曬太陽，重用一星期，她期望政府能成立一個部門統籌物資，令基層市民能買到口罩。

68歲梁女士又指，曾排隊2小時購買口罩，但因人多密集，空氣不流通至不停打噴嚏，故放棄排隊，「驚無病都有病」。（曾凱欣攝）

香港社區組織協會今(23日)公布基層家庭面對新冠肺炎疫症的困難問卷調查報告。調查共397名基層市民，當中近七成受訪者表示家中沒有能力負擔購買防疫用品，更有六成人家中只剩不多於十個口罩。

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