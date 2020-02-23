【武漢肺炎】77歲長居武漢港人染病亡　一人危殆　港府研接回方案

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，政府表示，一位長居武漢市的77歲香港人懷疑感染新型冠狀病毒，因醫治無效過身，及後該個案被納入為感染個案，駐武漢辦事處獲悉後已即時聯絡他在廣州的家人，以期提供協助。 截至今日（23日），共有10名分別來自三個家庭的香港人，在湖北省證實感染新型冠狀病毒，9人正在當地醫院接受治療，1人已出院。留院的人士中，有1人情況危殆，其餘情況穩定。 另外，政府共收到超過1,400個湖北省的求助個案，涉及2,700多名分布在該省37個大小城市的港人，並已與3名預產期在未來兩個月的孕婦聯絡，了解她們的情況和身體狀況，並向她們提出可行建議。當局稱，正與內地研究可行的接回滯留內地港人方案。

湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，武漢的醫院物資短缺。（Chinatopix / 美聯社）

政制及內地事務局表示，截至今日上午，共收到超過1,400個湖北省的求助個案，涉及2,700多名分布在該省37個大小城市的港人。駐武漢經濟貿易辦事處表示，一直與求助者保持緊密聯繫，盡最大的努力向他們提供適切和可行的協助，包括藥物以及日常生活的需要。

發言人補充，最近接獲內地有關部門通報，一位長居武漢市的77歲香港人懷疑感染新型冠狀病毒，因醫治無效過身，及後該個案被納入為感染個案。駐武漢辦事處獲悉後已即時聯絡他在廣州的家人，以期提供協助。目前有10名分別來自三個家庭的香港人在湖北省證實感染新型冠狀病毒，當中有1人情況危殆，另外9人正在當地醫院接受治療，情況穩定，另有1人已出院。

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3名港婦預產期在兩個月內 分布孝感、應城、潛江市

駐武漢辦事處亦稱，已與3名預產期在未來兩個月的孕婦聯絡，了解她們的情況和身體狀況，並向她們提出可行建議。她們現在分別處於孝感、應城和潛江市，駐武漢辦事處已與當地的外事辦公室聯繫，要求有關外辦為該等孕婦提供協助和照顧。

發言人強調，特區政府目標是把滯留在湖北省的香港人送回香港，正與內地相關部門就事宜溝通，以期盡快把滯留在湖北的港人，包括有特別需要的組群，分批送回香港。同時各方面亦需共同制訂穩妥的方案，把公共衞生風險減至最低。我們會把握時間與各方進行溝通，盡快落實方案。