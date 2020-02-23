【武漢肺炎】藍田興田邨彩田樓保安員中招　確診宗數增至74宗　

衛生署衛生防護中心表示，本港今日（23日）新增4宗新型冠狀病毒確診個案，其中一宗個案是藍田興田邨彩田樓的保安員，他曾在發病時，到尖沙咀新港中心煌府出席公司的飯局，當時共18人同場，屬本港首名保安員確診個案。 此外，另有兩名人士與北角美倫大廈「福慧精舍」佛堂相關，令佛堂累計有4宗確診個案。 同時，早前第66宗懷疑確診個案已成為確診病例，累計本港至今有74宗確診個案。

張竹君（左）表示，本港今日（23日）新增4宗新型冠狀病毒確診個案。（李澤彤攝）

保安員曾出席尖沙嘴煌府酒家公司飯局

張竹君表示，第72宗個案是一名62歲男子，今日在聯合醫院確診。他居於藍田興田邨彩田樓，與太太及兒子同住，同時亦是該大廈的保安員。他在2月10日起發燒及咳，曾到私家診所求醫，並在2月20日期間乘搭救護車到聯合醫院急症室。由於他在14日內未有外遊，故屬本地個案。

張竹君說，該名男子在潛伏期間大部份時間留家，不過2月10日曾出席公司飯局，地點為尖沙嘴新港中心煌府酒家。據衛生防護中心了解，當中有18人出席，中心正聯絡有關人士。

煌府澄清：分店當日無招待客人

不過，首灃控股有限公司發言人後來表示，新港中心煌府的分店自2月8日起已暫停開放，2月10日並無招待任何客人。翻查記錄，集團只在1月10日曾有物業保安公司舉行宴會。相信或因為確診保安員「報錯資料」。

北角美輪大廈的「福慧精舍」，至今已有4宗確診個案。（資料圖片／梁鵬威攝）

衛生署衛生防護中心今日成功進入佛堂。（李澤彤攝） 「福慧精舍」佛堂再增兩宗個案 至於第73及74宗的個案則與「福慧精舍」佛堂有關，令佛堂的確診個案累計增至4宗，但暫時未知病源。張竹君說，第73宗個案是一名80歲女士，她住在柴灣興華邨第二期展興樓，無家人同住。 她在2月8日起咳嗽及喉痛，曾到該東區尤德醫院急症室，至2月22日再到急症室後便入院。張竹君說，她並無外遊記錄，但到訪佛堂的次數較頻密，最後一次到訪佛堂的日子是2月8日，而在當日及1月25日期間，逗留時間亦甚長。 至於第74宗，則是一名76歲女子，她住在美倫大廈，雖然單位與「福慧精舍」佛堂不同層，但「每朝都會去佛堂幾分鐘」。她在2月13日因肌肉痛及發燒，曾向2名私家醫生求診，2月22日到東區尤德醫院急症室，今日確診。

張竹君表示，新增的第73及74宗的個案與「福慧精舍」佛堂有關，令佛堂的確診個案累計增至4宗。（李澤彤攝）

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2月22日，救護車到駿洋邨檢疫中心接走一名68歲男子至伊利沙伯醫院。（資料圖片／鄧栢良攝）

鑽石公主號返港乘客確診

而第71宗則是鑽石公主號的乘客，亦是乘坐第一批包機回港的人士。張竹君說，他是一名68歲男子，他在檢疫中心有發燒及咳，送到伊利沙伯醫院後被確診。

張竹君又指，鑽石公主號回港人士中有4人曾因不適送院，第71宗個案是其中一員。另外三名人士當中，有一名小朋友及男子已證實陰性，其餘的69歲男士已送院，未有結果。