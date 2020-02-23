【武漢肺炎】消息：屯院35歲男初步確診　元朗YOHO證有住戶中招

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，據了解，本港今日（23日）新增一宗初步確診個案，35歲男病人的唾液樣本，對新型冠狀病毒初步呈陽性，現時於屯門醫院隔離留醫。據指病人於在港府2月8日實施強制檢疫14天之前，多次往返香港及深圳。 衞生防護中心證實病人曾到過博愛醫院急症室，但其測試結果「未肯定」，需再重覆檢測，未知是否已確診。中心又指，他於2月3至7日有返內地，2月8日後再無離港。 而元朗Grand YOHO管理公司發通告指，一名3座中層的住戶初步確診染新型肺炎，大廈已徹底消毒。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）表示，該35歲男病人檢測結果未能肯定，需再作覆檢。（李澤彤攝）

最新的一宗初步確診個案，患者是一名35歲男病人，其唾液樣本對新型冠狀病毒初步呈陽性，目前於屯門醫院隔離留醫。據了解，病人於在2月8日實施強制檢疫14天之前，曾多次往返香港及深圳。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君證實有此個案，35歲男病人到過博愛醫院急症室，但由於其測試結果不肯定，需再覆檢，今日被轉往屯門醫院隔遑，暫未知檢測結果。

2月初多次往返內地

據報他是一名中港貨車司機，張竹君僅稱無相關資料，只透露病人於2月3至7日有返回內地，2月8日後無離港，主要留在家中，病人應不屬強制檢疫措施下的「特許人士」，即從事中港兩地貨運司機。

（張秀賢Facebook專頁圖片）

Grand YOHO公告有住戶初步確診需隔離

元朗元龍區議員張秀賢，在社交專頁貼出一張由Grand YOHO服務處發出的通告，通告透露管理公司今日接獲一位3座中層業戶通知其一名家人剛已進行新型冠狀病毒測試，初步測試結果呈陽性，正在醫院接受隔離治療。

服務處已安排清潔承辦商在第3座再次徹底清潔消毒大廈的公眾地方及設施，包括大堂、各樓層走廊、升降機、出入口門柄、大堂冷氣系統等；同時特別於第3座加派人手，協助住戶開門及乘搭升降機。

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