【財政預算案】稅務學會籲紓困　市民渴求全民派錢、高官人工減半

最新一份《財政預算案》下周三（26日）出爐，稅務學會會長崔慶昭今（24日）於港台《千禧年代》估算，赤字會達530億元，不過港府現擁1萬1千億元盈餘，相信可承受未來兩至三年財赤，不擔心本港短期財政狀況，應著墨更多中長期經濟發展。他又呼籲港府向受疫情影響行業推出紓困措施，但對全民派錢則有保留，認為應有針對性。 不少聽眾則期望政府全民派錢，「急市民所急」，亦有人要求港府高官帶頭減薪一半。

財政司司長陳茂波預告，新一個財政年度（2020/21年度）的預計財政赤字可能是歷來最高。（資料圖片）

崔慶昭指，本港最後一個季度經濟嚴峻，酒店、零售、交通受疫情受大影響，期望港府推出紓困措施，包括向相關企業提供短期免息貸款，稅務方面，可進一步安排「先批後查」，便利延期交稅。他亦建議，近日不少良心企業購買醫療物資捐贈，他認為可安排現金扣稅或雙倍扣稅。

他又推算指，新一個財政年度赤字會達530億元，但他認為數字多少並不重要，因港府現擁1萬1千億盈餘，相信可承受兩至三年財赤。

他又表示，本港屬外向型經濟發展，中美貿易戰磨擦，倘不好好發展產業，難應付外來經濟不穩定性帶來的相關隱憂，不過，短期內毋須擔心財政狀況，惟他憂慮隨著人口老化，中長期的經常性開支必然上升，亦過於依賴一部人交稅，「未來10年需加快處理」，期望《預算案》著墨更多中長期經濟發展。



武漢肺炎疫情下，尖沙咀廣東道一帶名店生意亦大受打擊。(資料圖片)

至於派錢方面，他指從理財角度而言，應有針對性，全民派錢難免會對本年或下年財赤大幅增加，與其有部分市民毋須港府現金援助，不如加大力度派予有需要人士扶持經濟。不過倘港府最終敲定全民皆派，「都唔會反對」。

於機場酒店工作的聽眾吳小姐指，生意慘淡，不少人需停薪留職，部分人需停17天。她期望港府派錢，以及減免交稅。

陳先生指，港府每年有幾百億財政盈餘，「派一次錢合理得不得了」，他又認為全民派錢有需要，不應排除中產，或只派予有需要人士，「派埋當回饋」，他指，一萬蚊屬理想金額，「派得少不如唔好派」。

陳小姐則認為，港府儲備多，需急市民所急，「依家唔派等到幾時？」她又認為，市民有錢落袋，會用於社會，亦會利好本港市道，她又認為，港府主張「守財」，「點解班高官唔減人工，我要求他們減半！」