【武漢肺炎】 福慧精舍佛堂爆疫情　美輪大廈限進出　善信摸門釘

本港新型冠狀病毒疫情持續，更出現佛堂群組爆發。新確診的96歲女患者，與上周三確診、居於小西灣邨的七旬婦人，曾於相若時段前往北角美輪大廈「福慧精舍」，聯同初步確診，共涉4宗個案曾出入同一佛堂。 今日適逢初一，不少善信如常到訪，惟大廈加強進出管制，大部分訪客遭拒進入，亦有人到場始驚悉事件。有8旬老婦慣常前往大廈佛堂取齋菜飯盒，亦指人流眾多，另一樓層的關公廟職員則指，會考慮暫時停業，又表明自農曆正月起，已暫停派飯等活動防疫情爆發，惟涉事佛堂一切如常。

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「福慧精舍」位於北角英皇道美輪大廈1樓，同一幢大廈，有多個不同宗教和教派廟宇，包括觀音、關帝廟、城隍廟等，亦有老人院、婚紗舖和攝影室，亦有民居。

今日現場所見，大廈加強進出管制措拖，非住户不得進入。保安亦貼出告示，表明大廈涉及疫情個案，公眾活動暫停，進出者必須佩戴口罩及量度體溫，亦稱有權不予有明顯病徵人士進入大廈範圍。今早不少訪客「摸門釘」，到場時始知悉大廈受疫情影響。

食環署派出多名外判清潔工於美輪大廈對開清洗街道。（張浩維攝）

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有長者逢初一、十五會到大廈佛堂取齋菜飯盒

83歲的蓮婆婆，逢初一、十五均會到涉事大廈另一佛堂，排隊取齋菜飯盒，她指每次輪候最少逾半小時，亦至少有五十人，包括長者，亦不乏較年輕的面孔。她稱，各人均有戴口罩，亦未見有人咳嗽，自己不擔心受感染，惟會減少前來取齋菜。不過現場所見，她未有正確佩戴口罩，其鼻樑位置未有與口罩貼實。

有菲傭則指，本身不擔心受感染，認為只要保持身體健康，及做足消毒措施即可，其僱主亦有叮嚀她加強家居清潔。不過，當她獲悉其所在大廈出到確診個案時，則感到驚訝：「都會好擔心。」，亦有住户表示擔心，外出時亦戴上眼罩出門。

蓮婆婆原本前來取齋菜飯盒，她到場始知事件。（張浩維攝）

位於五樓的關公廟職員蔡先生則稱，疫情肆虐，自農歷正月開始後，已暫停所有派飯及佛學活動，期望可減少人流聚集及傳播機會，「驚唔停，會出事呀嘛」，惟以他所知，涉事佛堂活動則一切如常。他又稱，將向老闆匯報，及建議關閉佛堂，但由於疫情關係，相信暫時重開無期。

食環署又派出多名外判清潔工於美輪大廈對開清洗街道，除口罩及手套外，清潔工均有戴上面罩加強防護。