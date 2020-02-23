【武漢肺炎】4確診者到過北角福慧精舍　佛堂內會分發食物及唸經

衞生署衞生防護中心公布，今日（23日）新增4個確診新型冠狀病毒肺炎患者，當中兩人均到過位於北角美輪大廈的福慧精舍佛堂，連同之前兩個確診者亦到過同一佛堂，即已有4個確診病人與佛堂有關連。 其中第73宗個案、患者於2月8日在佛堂留過較長時間，而早前確診的第65宗及第70宗個案，亦報稱於同一日到過佛堂。至於另一名、第74宗個案患者，她的住所與佛堂同幢但不同層，每日早上均會到佛堂數分鐘，最後一次到訪是2月9日。 衞生防護中心相信4人未必相識，目前得知了解佛堂會分發食物，眾人亦會唸經，目前流行病學調查指向該佛堂，當局已派員進入佛堂調查，將取環境樣本化驗，但由於4個確診者的居住地不同，中心認為與青衣長康邨康美樓的情況有別。

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衞生防護中心公布4宗確診新型肺炎的患者詳情，其中兩人均曾到過北角的福慧精舍佛堂，而較早前亦有兩個確診病人到過同一佛堂，中心派員抵該佛堂調查事件。

4人曾到同一佛堂 當中3人同於2月8日到訪

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，第73宗個案，80歲女病人前往佛堂的頻率較密，她報稱於1月25日及2月8日在佛堂逗留過較長時間。她於2月8日起咳嗽及喉嚨痛，到過東區醫院急症室，至昨日（22日）再入院，今日確診。據中心資料顯示，早前已確診的第65宗個案，於1月25日、2月1日、2月8日曾去該佛堂；第70宗個案，則於1月底及2月8日到過佛堂。

至於第74宗個案，76歲女病人住在與佛堂同幢但不同樓層，每日早上均到佛堂幾分鐘，包括2月2日及2月9日。病人自2月13日起肌肉痛及發燒，於昨日到東區醫院急症室，同樣於今日確診。

張竹君表示，目前仍在了解眾人在佛堂內的活動，不過據之前確診者透露，佛堂內會分發食物，眾人會在內唸經。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（李澤彤攝）

4人住處不同、未必相識 美輪大廈與長康邨排氣管風險不同

中心資料顯示，4個確診者當中，最新確診第73宗個案患者是最早於2月8日發病，張竹君稱，難評論該個案是否這個群組的感染源頭，需再做流行病學調查以確定。她又指，目前確診的4人均住不同地方，她們未必互相認識，張竹君認為，今次北角美輪大廈，與長康邨康美樓或因廁所排氣管未封好增傳播病毒風險的情況不同。

張竹君續指，由於一度未聯絡到佛堂負責人，因此申請法庭手令與警方抵佛堂，最終獲佛堂負責人開門得以入內調查，會採取環境樣本化驗。佛堂位於美輪大廈的1樓及13樓，據知高層是辦公室，張竹君稱會到該兩層樓調查

約30人到過佛堂 共5人有病徵送院

張竹君稱，接到約30人以電話聯絡衞生防護中心報稱曾到同一佛堂，由昨晚至今日共5人不適被送入院，另有10人需要檢疫，其他人則因到訪佛堂的時間較早，無現病徵，正接受醫學監察。