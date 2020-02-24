【武漢肺炎】法庭停擺近月　大律師公會主席促政府趁空檔「找數」

因應由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情，司法機構自上月29日起將所有一般聆訊押後，只處理緊急及必要的案件。因法庭「停擺」近1個月，大律師和事務律師都收入大減。有大律師指出，因法庭現時僅有限度運作，新入行的大律師或「成個月無收入」。而大律師公會主席戴啟思早前去信律政司及法援署，提醒對方趁法庭「停擺」盡快「找數」，支付之前大狀處理法援案件及擔任外聘檢控官的費用。

指可分擔律政司分擔案件

戴啟思對公會成員發出的通知中指，留意到眾多大律師在此時期收入大減。他指，已致函律政司及法援署，趁現時的「空檔」繳清尚未支付予大狀的費用。此外，戴啟思亦向律政司表示，若法庭重開時因堆積的案件而缺堤，可聘用公會成員作檢控官幫忙分擔案件，以讓律政司檢控官處理其他緊急事務。

戴啟思亦透露，數名公會成員上周二與司法機構開會時，表達了私人執業的大狀的擔憂。他原本打算今天與立法會司法及法律事務委員會開會時，再談及疫情對公會成員生計的影響，惟該會議亦因疫情而無限期押後。

主力刑事案件的新入行大律師或「成個月無收入」

多半處理民事案件的大律師黃宇逸指，法庭關閉近一個月對其收入的確有影響，不過「未話交唔到租」。他稱對於從事刑事訴訟的大律師影響或較大，因為他們大部分收入來自於「上庭」，相信現時情況可能令新入行、從事刑事於訟的大律師「成個月無收入」。

有份處理囚犯剪髮案及一地兩檢上訴案的黃大狀表示，該兩案原定於2月審理，惟現時兩案均需要重新排期，不過法庭暫未有指示要求律師提供未來可作聆訊的日子。他亦透露，得知有部分法官去信律師代表改以書面形式處理無法延開的聆訊。