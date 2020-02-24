【武漢肺炎】福慧精舍增2名信眾確診　住北角麗宮大廈、紅山半島

衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，再增5宗確診新型肺炎個案，累計有79人確診。其中兩個確診者，均曾於1月底或2月初到過北角美輪大廈的福慧精舍佛堂，令佛堂相關確診個案增至6宗。 衞生防護中心透露，該佛堂每逢初一、十五均會有派飯的儀式，信眾上香及求籤後，會到一間房內共膳，中心推斷或有人生病，在佛堂傳染其他人。中心稱，由於佛堂無登記冊，難主動追查，但佛堂病源明顯，暫不需動用超級電腦追蹤個案。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，新增的5宗確診新型肺炎個案當中，其中兩宗個案患者曾到過北角福慧精舍佛堂，佛堂相關群組累計達6宗。

其中第76宗確診個案，患者是57歲女病人，住在紅山半島一期，她於1月25日、2月1至6日到過福慧精舍。病人自2月8日喉痛、2月10日發燒，報稱曾於2月12、13及16日到過養和醫院門診，病人亦曾入住養和醫院。至2月23日，病人再求診時，養和醫院致電通報衞生署，再送往律敦治醫院。病人於潛伏期內、1月26日至1月31日去過日本大阪。

另一宗佛堂相關個案，第77宗患者是68歲女病人，住北角麗宮大廈，她於2月1至6日、8日到過福慧精舍。病人自2月19日起咳嗽，22日晚得知衞生署有關佛堂的呼籲，曾致電通報，至23日向私家醫生求診，醫生轉介她至瑪麗醫院急症室，至今日確診。病人一般時間在家，曾到過北角春秧街街市。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（張浩維攝）

或因有人生病後到佛堂 再傳予其他信眾

張竹君表示，兩宗確診個案並非佛堂的師傅或員工，師傅昨日（23日）開門予衞生署人員時，其體溫正常、無病徵，目前已被安排進入檢疫中心。

目前資料顯示，有幾名確診者均在2月8日、即農曆正月十五曾到過佛堂。據當局了解，佛堂每逢初一及十五會有派飯儀式，由自願者派飯予信眾，自願者有戴口罩。信眾一般會先上香及求籤，之後會手持籤到一間房內唸經，其後再一同到另一間房吃飯。張竹君指，眾人吃飯時未必會戴口罩，有可能有人生病，並在該佛堂傳染予其他人。

暫聯絡到130個去過佛堂的市民 7人送院、16人隔離檢疫

張竹君又引述香港大學微生物學系講座教授袁國勇的說法稱，目前流行病學調查指向病源在佛堂，加上該處有聚集，有一些個案不出奇。她又認為與青衣長康邨康美樓情況不同，當時康美樓的兩宗個案有無法解釋的傳播，因此需檢視大廈設計，今次的確診個案則與佛堂有已知的關連，她認為若再有確診個案住美輪大廈、但無去過佛堂的話，就需再檢視環境因素。

衞生署過去數日一直呼籲到過福慧精舍的市民應聯絡當局，張竹君承認，由於福慧精舍無登記冊，未能主動聯絡到過的信眾，但衞生署目前已透過電話聯絡到130個去過佛堂的人，當中7人不適（包括第77宗）被送往醫院，另有16人正接受檢疫，107人接受醫學監察。

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