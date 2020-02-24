【武漢肺炎】政府對韓國發紅色旅警　周二起禁非港人由韓國入境

政制今晚（24日）宣布政府今日對韓國發出紅色外遊警示，提醒計劃前往韓國的市民調整行程，如非必要，避免前赴韓國。另外，政府由明日（25日）早上6時起，禁止由南韓抵港的非香港居民入境。 衞生局局長陳肇始表示，明日開始所有韓國抵港的港人須接受14日醫學監察，而曾到訪爆發疫情的大邱和慶尚北道的港人，須到指定檢疫中心接受14日強制檢疫。由於今晚仍有4航班抵港，所有乘客需進行醫學監察，如由大邱和慶尚北道返港人士，會由港口衛生科作醫學評估，如有發燒將直接送院，無病徵則的繼續進行醫學監察。

▼南韓疫情情況▼

+ 15 + 14 + 13

現有10個團、300多人在韓國​

韓國最近確診人數增至833人，8人死亡。港府今晚對南韓發出紅色外遊警示，保安局局長李家超表示，鑑於韓國新型冠狀病毒肺炎疫情，如非必要應避免前往南韓；由明日早上6時起，將禁止由南韓、或者來港前14日內曾到訪過韓國的非香港居民入境本港。

他又表示，與本港旅行社有溝通，告知前往當地的風險，部分旅行社亦已決定暫停韓國旅行團。他透露，目前有10多個本港旅行團，共約300多人在韓國。

保安局局長李家超表示，鑑於南韓新型肺炎疫情，如非必要應避免前往南韓，由明日早上6時起，將禁止由南韓、或者14日曾到訪過南韓的非香港居民入境本港。（李澤彤攝）

曾到訪大邱或慶尚北道港人 明起返港需強制檢疫

「限韓令」不適用於香港人。陳肇始補充指，由明日起所有從韓國抵港的港人，都需要接受港口衞生科人員評估，如有病徵，將會送院隔離及檢查；至於沒有病徵的人士，亦要接受醫學監察14日。由於韓國的確診數字在短時間內大幅上升，任何曾到訪南韓大邱或慶尚北道的港人，須在指定檢疫中心接受14日強制檢疫。

陳肇始表示，明日開始所有韓國抵港的港人須接受14日醫學監察，而曾到訪大邱和慶尚北道的人士，須在指定檢疫中心接受14日強制檢疫。（李澤彤攝）

建議日本和意大利來港 14日內留在家中

另外，今晚有4班航班於最後機會由韓國抵港，陳肇始指港口衞生科人員和入境處人員將會了解乘客由南韓何處抵港，而所有乘客需進行醫學監察；若由大邱和慶尚北道回來，則會由港口衛生科作醫學評估，如有發燒徵狀，將會送院，無病徵的乘客將會進行醫學監察。

至於由日本和意大利抵港人士，陳肇始建議入境後14天內若條件許可，建議14日內也留在家中、量度體溫，以及出外需要全程佩戴口罩。她表示，政府一直留意其他地方，會密切監察上述兩個國家，即除了韓國外，也會監察日本、意大利和其他國家和地區的疫情發展，進一步適時採取果斷措施，以防病毒在香港傳播。她呼籲市民要避免到出現疫情的地方旅遊，甚至公幹，並時刻注意個人衞生。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

+ 15 + 14 + 13

澳門對韓國第二級旅遊警示

另外，澳門政府今晚也公布，鑒於近日韓國的新型冠狀病毒感染確診數量短時間內大幅上升並出現社區爆發，旅遊危機處理辦公室向韓國發出第二級旅遊警示，提醒計劃前往該地旅遊或已身處該地的澳門居民此刻應對行程重新作出考慮，建議避免非必要的行程。

澳門旅遊業界提供資料指，現時沒有澳門旅行團在韓國；澳門旅行社已取消3月15日前出發的韓國旅行團，並正考慮取消相關旅行團至3月底。