【武漢肺炎】包機接載武漢港人　聶德權否認延遲安排具政治考慮

新型冠狀病毒疫情持續，港府昨公布正計劃以包機分批接載濟留武漢港人返港。政制及內地事務局局長聶德權今(25日)於商台《在晴朗的一天出發》中表示，正與內地當局商議安排，首批會先接載在武漢市的港人，惟受制於當地交通停頓，小區封閉管理，需妥善處理接載港人前往機場情況，他表示自駕可行，但必須避免交叉感染。 聶未有明確透露首班包機時間表，但強調「當然想盡快」，他又否認遲遲不作安排是有政治考慮，強調港府與其他國家撤僑情況不同，表明自當地封城、收到港人求助起，港府已開始策劃方案，惟早前檢疫措施缺乏，未有條件進行。

▼武漢疫情嚴重▼

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他指，港府制定方案時，需視乎內地疫情發展，特別是早前當地疫情較嚴峻、高風險，港府一直與內地相關部門溝通，及公共衛生專家商討對策。他又指，現時當地交通停頓，小區實行封閉管理，需妥善處理如何接載港人前往當地機場，例如由當地港人自駕往機場，「如果本身少人，開車風險會較低，大巴就唔係咁理想」。他強調，會考慮各個方案，但必須避免交叉感染。

至於濟留湖北港人最快何時返港？聶德權未有明確交代時間表，但表明「當然想盡快」，強調正和省政府商討細節安排，亦會主動聯絡當地港人及緊急個案，了解他們是否乘包機返港，抑或自行留於當地待解封，以掌握首批返港者人數。

他強調，有透過熱線收到當地求助，亦有跟進議員轉介個案，局方有接觸濟留的孕婦家庭，亦得悉滯留人士有藥物需要，由2月初已開始送藥至他們的居所，涉及185人。

問到遲遲不安排包機返港，是否有政治考慮，他否認指，檢疫中心較早前並不足夠，港府曾欲徵用未入伙的粉嶺公屋暉明邨，惟遭破壞，至近一至兩周駿洋邨始啟用，方有較多條件可安排包機。他又提到，其他國家撤僑，人數較少及較集中，能方便接載，惟港人有2700多人及散居37城市，實際安排上需妥善處理。



政制及內地事務局長聶德權表明，會安排包機分批接戴滯留湖北省的港人，首批專機會接濟武漢市的港人。（資料圖片/李澤彤攝）

港府昨對韓國發紅色旅警，並於今起禁止非港人由韓國入境，被質疑與處理內地疫情防控有別，他解釋指，內地情況與本港密切，人員往來頻繁，與其他國家不同，且大部分往來是港人，港府已實行多方面措施包括拒絕湖北人入境，口岸開放減至3個，來自內地人士包括一律需檢疫14天。