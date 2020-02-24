【武漢肺炎】政府包機分批接載湖北港人　再多一名滯留港人確診

目前有2,700港人因當地封城，滯留逾月不能返港，當中有病人、孕婦及應屆文憑試考生。政制及內地事務局長聶德權今晚（24日）公布，會安排包機分批接戴滯留湖北省的港人，首批專機會接載滯留武漢的港人；至於在湖北省其他地區的港人，較緊急人士包括孕婦、嚴重病患及回港接受手術或治療的人、DSE文憑試考生，都會盡量安排他們乘坐首批包機回港。 聶又說，港府從求助個案中得悉，再多一名港人在湖北省確診，即累計共11人，但該名病人正家中隔離，健康情況有好轉。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

民建聯立法會議員葛珮帆剛聯絡了4個滯留湖北的孕婦家庭，他們都表示好開心，希望可以快點回港做產檢，讓BB可以在香港平安出生。

當中陳先生的太太懷孕36周，被及會否擔心坐飛機，他表示，任何方法可以盡快回到香港他們都會接受，不太擔心坐飛機，他最擔心太太早產，只希望可以盡快回港。

先載身處武漢港人 DSE考生也可優先返港

聶德權說，過去數周共收到2,700宗求助個案或備案，未來會安排包機分批接戴滯留湖北省的港人。

他說，首批專機會接濟武漢市的港人，據目前掌握的資料，求助個案共有450人身處武漢；至於在湖北省其他地區的港人，較緊急人士包括孕婦、嚴重病患及回港接受手術或治療的人、文憑試生，都會盡量安排他們可乘坐首批機回港。

政制及內地事務局長聶德權說，會安排包機分批接戴滯留湖北省的港人，首批專機會接濟武漢市的港人。（李澤彤攝）

發燒不能上機 返港後強制檢疫

聶德權說，所有乘坐包機人的港人，必須為香港身份證持有人。為減少旅途互相感染的風險，他們上機前都要作健康檢測，一旦他們出現呼吸道病徵或發燒等，將不能上機。至於回港人士，返港後要入住檢疫中心14天。

被問及會安排多少班機、出發時間表等，聶僅稱仍要與湖北省政府商討，暫未能明確交待細節，但強調會分秒必爭。

47位港生滯留湖北 包括三名DSE考生

立法會教育界議員葉建源辦事處陸續收到新的滯留湖北學生資料，並在上星期五及今天分兩批將47位滯留湖北省的港人學生的詳細資料，轉交政制及內地事務局，期望當局盡快將滯留湖北的港人接回香港。葉表示，當局回覆表示，會照顧有急切需要的港人，包括急需考試及年幼的學生。所有學生都表示身體健康，有4位學生的家庭缺乏口罩，特區政府已表示會提供協助；也有學生表示缺乏電腦和上網設備，無法上網學習和交功課。

47位學生包括23位中學生，22位小學生，以及2位幼稚園學生。他們之中，共有6位滯留在武漢，其餘41位分別滯留在（按多寡順序）荊州、襄陽、黃岡、宜昌、恩施、咸寧、孝感、荊門、隨州等地。

當中有三位中六學生是應屆文憑試考生，分別滯留在荊州及宜昌，由於考試在即，更是焦急。有一個家庭共有四位子女，分別就讀中學、小學及幼稚園，滯留在襄陽。