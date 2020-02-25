【武漢肺炎】口罩不足復課難　校長指教育局擬為DSE生提供口罩

武漢肺炎疫情肆虐，全球口罩出現短缺情況。善德基金會今日（25日）捐贈15萬個兒童口罩，由新界地區抗疫連線、新界校長會共同派發。有中學校長表示，普遍學校口罩儲存量緊絀，只足以使用一至兩星期，當中幼稚園情況更為嚴峻，「小童口罩好難買到」，認為復課有一定難度。他又指，教育局一直與學校緊密聯繫，了解學校口罩存量，局方有計劃為文憑試考生提供口罩。

新界校長會主席、仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄透露，教育局有計劃為DSE考生提供口罩。（黃詠榆攝）

新界校長會主席、仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄指，普遍學校都處於口罩短缺情況，相信只夠供1至2星期用，由於兒童口罩特別難買，小學、幼稚園情況更嚴峻。他指，教育局有一直了解學校物資情況，自己中學由1月已開始訂購，惟全球貨量短缺，幸而有校監捐贈。

然而，疫情持續擴散，全港學校能否於3月中復課仍是未知之數。邱認為有一定難度，對此亦感擔心，雖學校現已以網上教學形式，暑假一定要補課，趕上進度。

對於即將開鑼的文憑試，他認為押後口試是正確方向。他又透露，教育局亦有一直與學校聯繫，了解學校的儲備量，局方並有不斷搜羅物資，「會特別比DSE考生，有呢個計劃」。

善德基金會主席董吳玲玲（左二）今日捐出15萬個口罩。（黃詠榆攝）

小學校長指口罩儲備僅夠用2日

林村公立黃福鑾紀念學校校長陳喜泉指，學校口罩嚴重短缺，只有約千個小童口罩和五百多成人口罩，預計只足夠使用一至兩日。他表示，政府發放的2萬5千元津貼可幫補購買物資，惟採購過程有一定難度，「向一直訂購的供應商訂，都被cut單。」

教育局局長政治助理施俊輝、新界鄉議局副主席、新界地區抗逆連線主席張學明亦有出席捐贈儀式。善德基金會主席董吳玲玲表示，市面上的兒童口罩嚴重短缺，惟小學、初中的學童人數便已超過50萬人，今日捐贈的15萬口罩可謂「杯水車薪」，期望今次行動可以起帶頭作用，呼籲各界關心學童需要。她透露，是次捐贈口罩主要由日本、韓國購入。