【武漢肺炎】工聯接630宗在鄂港人求助　憂包機回港易交叉感染　

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎持續擴散，有大批港人滯留湖北省，港府昨晚（24日）宣布，將安排專機分批接載在鄂港人回港。 工聯會今日（25日）召開記者會，新界東辦事處總幹事鄧家彪對港府決定表示歡迎，形容是「遲來的喜訊」，工聯會立法會議員會盡快約見政制及內地事務局，了解包機的詳細安排。有在鄂港人關注港檢疫的安排，憂慮返港期間會增加交叉感染的風險。

工聯會歡迎政府派包機接載湖北港人，形容是「遲來的喜訊」。（翟睿敏攝）

截至2月24日，工聯會共接獲630宗湖北港人求助個案，分布於省內共17個地區，當中以咸寧市及荊州市收到最多的求助宗數；涉及特別緊急需要的個案共68宗，包括62未宗長期病患及5名孕婦。鄧家彪歡迎港府派出包機決定，認為政府以高規格形式接回郵輪「鑽石公主號」上的港人，加上由入境事務處處長曾國衞親自督導，引起湖北港人的期望，相信政府有一定的把握才會在此宣布。

鄧家彪指，工聯會的內地支援中心會繼續為滯留港人提供協助，該黨立法會議員亦會盡快約見政制及內地事務局，了解包機的詳細安排，以及如何解決接回港人的4大困難，包括涉及人數多、分散面廣、當地交通停擺，及基於人道考慮率先接回特急個案。另外，鄧家彪亦關注該批港人返港後的檢疫安排，認為政府應在考慮返港人士的情緒，及避免疫情在社區擴散中取得平衡。

工聯會在記者會與在鄂港人進行視像通話，身處黃石市、懷孕6個月的侯女士表示，對未能返港接受產檢極為憂慮。（翟睿敏攝）

25周孕婦未能產檢：心理壓力大

鄧家彪又即場與2名在鄂港人進行視像通話，身處黃石市、懷孕6個月的侯女士，與同行的10歲女兒自上月18日經西九高鐵站到達湖北，形容之前對未能返港接受產檢極為憂慮，心理壓力非常大，對政府宣布安排包機非常開心。她昨晚有收過駐武漢辦職員的電話，指今日會再與自己聯絡，現時主要擔心自己身處的地方，與武漢機場有2個多小時的車程，希望能盡快知道港府的安排。

另一名身在武漢市的邱太對政府的決定感到興奮，形容是「開心過過年」，因為與丈夫及兒子分隔兩地多日，對返港表示非常急切，但同樣對返港的安排表示擔心，憂慮大批港人聚集一同返港，有機會造成交叉感染，但相信港府會提供足夠的防疫設備。

被問到安排高鐵運送港人返港、或借用湖北省內各個國內線機場會否更佳，鄧家彪指要視乎第一批湖北港人返港後的各種情況，再作研究及審視，港府應秉持安全、可行及人道的原則，以開放的思維處理港人返港安排。