【武漢肺炎】郊區人頭湧湧　醫生籲市民戴口罩：行山存染病風險

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，政府為了避免人流聚集，不斷延長在家工作及停課安排。不少市民因而閒賦在家，選擇到郊外呼吸新鮮空氣，造成大帽山郊野公園、城門水塘等熱門遠足路線人山人海。網上流傳圖片，有人身在郊區便「放下戒心」，脫下口罩。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷直言，「唔好大安旨意，諗住喺山上面就唔戴口罩。」除了戴口罩外，也應與他人保持2至3米的距離。如市民強烈抗拒戴口罩，則應選擇人流較少的路線。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，遠足時戴口罩也不能絕對避免染病，因病毒可經間接接觸物品傳播，市民唯一徹底「自保」的方法是避免外出。

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武漢肺炎疫情未平，政府屢屢呼籲市民減少聚集、避免外出，本港多個山頭卻出現絡繹不絕的遠足人潮，甚至比市區更熱鬧。網上流傳不少照片，市民到熱門路線遠足需要「排隊」，更有行山客脫下口罩。

傳染病科醫生：行山也應與人保持距離

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，雖然在戶外傳染病毒的風險比室內稍低，但仍然存在一定風險。如山上人頭湧湧，市民便應戴上口罩。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷直言：「唔好大安旨意，諗住喺山上面就唔戴口罩。」倘身處人頭湧湧的郊區，便需要戴上口罩。他建議市民遠足時，仍然與他人保持2至3米的距離以策安全。如市民強烈抗拒戴口罩，則應「另辟蹊徑」，選擇較冷門、人流較稀少的路線。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超（資料圖片）

即使戴口罩都不能絕對避免染病

梁子超表示，新型冠狀病毒能透過間接接觸傳播，並相信病毒能在物件上殘留一段長時間。「雖然未掌握新型冠狀病毒嘅相關數據，但基因類近嘅沙士一般可殘留長達幾日」，因此戴口罩不能絕對避免染病。他表示，市民遠足前後乘車、坐涼亭、如廁都有染病風險，強調唯一徹底「自保」的方法是避免外出。

曾祈殷亦稱，本港近日掀起「行山潮」，洗手間等設施「多人幫襯」，他建議市民使用有關設施時，應「隔住紙巾觸摸」，使用後也應徹底清潔雙手。