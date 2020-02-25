【武漢肺炎】城大學者料最終逾千人染病　提早隔離是關鍵

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情在全球擴散，香港城市大學生物醫學系助理教授阮相宇博士推算，患者平均在出現病徵後約3.5天才被隔離，推算三月中本港新增最少約60宗本地個案。他又指，若患者隔離過程與人群的再接觸率達50%，估計累積本地個案達1235宗。

香港城市大學生物醫學系助理教授阮相宇博士指，提早隔離患者、隔離措施的品質，是預防社區爆發的關鍵，並建議政府檢視隔離措施的成效。（歐陽德浩攝）

阮相宇博士重塑不同情況下，根據1月18日至2月11日期間出現的輸入個案和本地感染數字，推算出患者平均在病發後3.5天被隔離。他以此為根據，並引用內地一個人傳2.92人的數據，假設患者在隔離後沒接觸他人，計算出三月中本港將新增約60宗本地個案，累積個案達106宗。

最壞推算本地個案三月中達1235宗

然而患者於隔離期間仍有機會接觸他人，假設再接觸率有20%，即接觸家人朋友，估計屆時累積本地個案達395宗。他又指，若再接觸率有50%，即隔離患者持續在外接觸其他人，本地個案將累積至1235宗。

阮相宇推算，三月中本港新增最少約60宗本地個案。（歐陽德浩攝）

提早隔離患者和措施成效 為預防爆發的關鍵

他認為未來兩個月將達到疫情的高峰，但病毒可能具有耐熱性，或從外國傳回香港。因此他指提早隔離患者、隔離措施的品質，是預防社區爆發的關鍵，並建議政府檢視隔離措施的成效，如要求隔離人士減少抽煙次數，因脫口罩聊天亦會增加感染風險。

他亦建議，港府應善用高科技產品，方便追蹤隔離人士的位置等。