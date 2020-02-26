【鑽石公主號．直擊】幫手撲口罩　港留日生：上午格價下午就無貨

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港鬧口罩荒，不少港人的口罩都是由自日本，港人以往去日本的手信都由衣服鮮果，變成盒盒口罩。 在日本讀社會學的研究生馮同學，自然都幫香港朋友撲口罩，她跟《香港01》分享一月尾已受港人所託買口罩，但隨住疫情發展，她大嘆：「格完價都無晒貨。」另外，她又說她在當地認識的日本同學都非常友善，對於來自中國湖北的同學都十分關愛。 記者：邱靖汶 攝影記者：楊凱力 日本直擊

馮同學於1月開始幫香港的親友撲口罩，但隨住疫情發展，當地的防疫用品都出現缺貨。（楊凱力攝）

馮同學在日本就讀社會學碩士研究課程，在東京留學三年。馮表示，自武漢肺炎爆發，1月尾就開始有香港的親友，希望她幫手買口罩。她原本想為朋友格價選購，然而，隨住疫情在各地發展愈來愈烈，她清晰記得在29日早上仍在四處格價，至下午多處已缺貨。她行過五、六間藥店都未能買到。之後連消毒液、搓手液都一一缺貨。而她自己雖然亦想保護自己多戴口罩，但由於口罩供不應求，有時路程短，例如落街買餸都未必會戴口罩，以節省。

身邊日本同學友愛 關心湖北同學情況

她又表示，自己十分幸運，身邊的日本同學都十分友善，對華人、甚至是來自湖北的同學都十分關愛，沒有歧視。大家會關心湖北同學，問候他們在湖北的家人。目前日本仍未有全民口罩的風氣，但他們作為留學生都會戴口罩。

她表示，疫情持續都擔心當地會出現歧視情況，馮表示，近期都有聽聞，有中國學生在乘電車時，由於以非日語溝通，結果被日本大叔拉扯。她希望大家都可以將矛頭指向政府，而非普通人。

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