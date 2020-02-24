【鑽石公主號．日本直擊】港孝順仔赴日隔離營探母：希望佢食多啲

雖然被滯留在日本鑽石公主號的香港乘客已全部下船，惟有部份港人仍需強制留日作觀察。須留日隔離人士陳太目前留於和光市稅務大學宿舍，她的丈夫早前確診。 《香港01》聯絡陳太的兒子，他今日（24日）親赴日本，他特地購入雞精、維他命、等給母親。原本希望與被隔離的母親隔住窗邊見面，可惜因天黑未能成功。 記者：邱靖汶 攝影記者：楊凱力 日本直擊

陳先生在前往隔離營途中，有香港入境處人員致電給他，表示可提供協助。（楊凱力攝）

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陳先生一到埗日本，就立即從成田機場坐車到已變成隔離營的和光市稅務大學宿舍，探望母親。他從香港購入雞精、維他命、話梅等食物給母親。他表示，父親確診，母親被隔離，令母親之前心情不好，因此希望從香港帶多點補給品，令母親慢慢食多一點。他又為母親寫上心意卡，內容提及很愛父母，表達對父母的愛意。他進入隔離營後，職員跟他詳細確認資料，之後就為他送達物品。

欲向母親窗邊揮手 天黑未能成事

陳原本在窗邊向母親揮手，鼓勵對方，但由於天黑，未能成功。他現時於隔離營附近租了酒店，會一直留日到29日，直至母親隔離完畢。

他又表示，香港入境處剛剛致電給他，表示有專責小組協助港人，又為他將父親的行李從隔離營運到到千葉縣的醫院。

陳先生赴日隔離營探母，表示希望母親可以吃多一點。（楊凱力攝）

《香港01》記者昨日（23日）特別到陳太所處，位於和光市的稅務大學埼玉縣和光校舍，由車站到那處車程大概七分鐘，陳太於周六(22日)傍晚被帶到這所大學宿舍隔離，記者受陳太的兒子所托，到宿舍送上一些補給品。

校園內有自衛隊車輛

記者周日(23日)按照通告的地址到達校園，當時閘門打開，即能順利進入校園。和光校舍有四幢宿舍，校園未算大，進入校園時氣氛平靜，未見有職員，校內的中央廣場附近雖有人，但亦沒有阻止記者進入，記者見到校園內泊有日本自衛隊車輛。其後, 有穿軍服的職員操流利英語向記者查問，之後記者留下補給品便聽從指示離開。