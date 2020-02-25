【武漢肺炎】教育局：最早4月20日分階段復課　料毋須縮短暑假

武漢肺炎疫情持續，教育局今日下午（25日）舉行記者會，宣布再次延長全港中小學及幼園的停課期，至學校復活節假期結束後，即最早復課日為4月20日。 有中學及小學校長均認為，在電子學習配合下，學校可刪減原定活動日及試後活動，騰出時間教學用途，相信可追回教學進度，毋須全校延遲放暑假。

受武漢肺炎疫情影響，全港學校須延長停課。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄表示，由於疫情未有明顯減退跡象，會延長停課至復課節假後，最早復課日改為4月20日，他強調教育局將繼續聆聽學校意見，初步計劃分階段復課，讓各持份者盡早準備。楊直言，延長停課是困難決定，惟有關決定對學生最穩妥的安排。他感謝老師、學校及電子學習平台以電子學習協助同學在停課期間學習，做到「停課不停學」。

教育局局長楊潤雄宣布，全港學校會延長停課至復活節假後，最早復課日延至4月20日。（盧翊銘攝）

至於暑假情況，楊潤雄指，毋須改暑假安排，但若學校有教學需要，可因應校情進行個別小組補課，有關安排如一般暑假補課安排。另因應疫情，教育局決定停辦今年的全港性系統性評估，但將與業界商討，會否善用已設計好的評估教材，評估疫情停課下對本屆學生的影響，以總結及汲取經驗。