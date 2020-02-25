【武漢肺炎】教育局宣布DSE如期舉行　考生憂課室應試密集易中招

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情肆虐，教育局今日（25日）宣布，中學文憑考試各科筆試如期在3月27日開考，而中文科口試延期至5月下旬舉行。教育局及考評局將會向考生派發口罩，要求考試期間一定要佩戴口罩。 陳瑞祺（喇沙）書院的應屆文憑試考生劉宇嘉表示，早前預料考試時間不會改期，一直以3月27日開考備試，惟擔心在班房考試人多密集，易感染武漢肺炎。受到疫情影響，學校遲遲未復課，他原計劃報讀香港大學政治學及法學課程，現時決定改為接受英國大學的取錄，「考慮左一段時間，都係保守啲。」 疫情下，家長及考生多留家工作及溫習，學友社學生輔導顧問吳寶城指，不少家長求助批評子女溫習速度慢或不集中，不時與子女起衝突，他建議家長預留空間及信任子女，改以湯水或美食等行動表達關心。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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教育局局長楊潤雄、香港考試及評核局秘書長蘇國生今日召開記者會，宣布DSE考試筆試將會如期開考。在考場安排方面，教育局建議學校盡量善用課室，並呼籲盡量跟從本地專家建議，將座位距離拉至1.8米。考生參考必須佩戴口罩，當局已經預留50萬個口罩供文憑試考生使用。

陳瑞祺（喇沙）書院中六生劉宇嘉表示受到疫情影響，可能會在擇校方面趨向保守。（資料圖片/袁澍攝）

曾望入港大法律系尖子生轉考慮外國Offer：疫情令擇校趨向保守

劉宇嘉表示，由於早前有消息指考試會推遲至4月下旬，現時決定如期開有部分同學感到失望，「4月考，時間會鬆動一些」。

他指，自己一直以3月27日開考部署備戰文憑試，所以心情上未有太大影響，但大學選校則趨向保守。他指出，學校因疫情影響遲遲未復課，開始擔心成績不如預期，更重新考慮自己的前途，因此他原本以港大政治學及法學為目標的他，近日接獲英國大學取錄，或許最終還是選擇去國外讀書，「考慮左一段時間，都係保守啲。」

中六學生張同學（右二）表示，擔心考場空氣不流通，增加感染肺炎風險。（資料圖片/袁澍攝）

擔心班房考試易感染 會自備N95口罩

對於試場安排，他表示感到憂慮，特別是在課室應試，並指若在禮堂考試，可能戴上外科口罩足夠；如果在課室內考試，他會自備N95口罩及酒精搓手液，「一場考試一兩個鐘頭，如果考場內有人中咗，風險都幾高。」

另一名應文憑試考生張同學亦擔心，有確診者無病癥，若考試的班房空氣不流通，都會有感染風險。另外，學校遲遲未復課，對溫書都有影響，「學校停課，自修室又冇開，所以資源上少咗。」

確實文憑試安排令考生心安

學友社學生輔導顧問吳寶城指，不少應屆考生對未知情況感憂慮，向學友社求助，「七至八成考生都會擔心放榜不知會延至何時，影響海外升學部署。」他認為，確實文憑試開考日及細節，亦保留中英文考核屬好事，以便學生調整溫習日程。

他形容，政府公布如期開考，加上保留口試部分，對考生而言會較心安：「有超過一半考生都透露過希望保留中、英文口試，認為是比較公平。」

留家避疫惹衝突 專家籲家長勿干擾子女溫習方式

吳寶城又說，近日接獲不少家長求助，批評子女不認真溫習或「溫得慢」，相信是疫情期間家長留家工作，而子女因自修室關門、學校及補習社停課，多留家溫習有關，致雙方易起衝突，「原本是關心，但愈講愈勞氣，最終大家都愈來愈不滿。」

吳寶城指，臨近考試日期，家長應在行動及心靈上提供支援。他舉例指，家長可預留空間及盡量保持家居清潔寧靜，讓子女安靜溫習，包括避免電視聲浪令子女分心，而為免起衝突，家長可寫紙條、預備增強健康的食物或湯水，以行動表達關心。