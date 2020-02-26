【財政預算案2020】綜援雙糧、公屋免租　一文睇清基層受惠措施

政府今日（26日）公布新一份財政預算案，到底基層人士可得到什麼？ 財政司司長陳茂波公布，擬花超過42億元，向綜援、俗稱「生果金」的高齡津貼及傷殘津貼等社會津貼受助人，發放額外1個月津貼；而公屋低收入租戶亦可免租一個月。 另外，政府計劃向所有18歲或以上香港永久性居民發放一萬元，此措施亦適用於基層人士。另外，政府亦推出多項安老、兒童福利措施，包括增加家居照顧服務名額、為幼稚園提供社工等。

政府今日公布新一份財政預算案，當中長者是受惠者之一。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，他形容2020年新型冠狀病毒引起的武漢肺炎，嚴重打擊本港的經濟活動和氣氛，旅遊及消費相關行業步入嚴冬，料是次疫情對本港經濟影響可能較2003年沙士時更甚，預計下年財政預算會出現歷來最高的赤字，但政府為回應市民期望，協助市民和企業努力克服難關，將推出大規模的逆周期措施，涉及逾1,200億元。

公屋免租一個月 多項社會保障出雙糧

在寬減措施方面，陳茂波宣布，向領取社會保障金額的人士發放多一個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼；而鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排；料合共政府開支約42億2,500萬元。

公屋租戶方面，陳茂波指，政府將為房委會和房協公共租住單位的較低收入租戶，代繳一個月租金，涉18億2,900萬元。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

+ 9 + 8 + 7

全港成年人可獲派一萬元 文憑試生免考費



陳茂波又說，經詳細考慮後，決定向所有成年的香港永久性居民發放一萬元，料可惠及約700萬人，涉710億元開支；計劃細節將在立法會撥款後公布。有關措施基層成年人亦可受惠。

另外，政府公布擬花1億5,000萬元，為2021年文憑試考生代繳考試費，若基層家庭子女剛好是明年應考文憑試，其考試費亦可獲豁免。

增加社福投入

另外，預算案提出增加多項安老、兒童福利撥款，包括：

1. 長者福利：今、明兩年將增加合共3,000個為體弱長者提供的家居照顧服務名額，以及在本財政年度增加1,000張為身體機能中度或嚴重缺損的長者而設的社區照顧服務券。二零／二一年度涉及全年經常開支超過3億元。此外，我將增撥七千五百萬元，資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐。

2. 兒童福利方面，社會福利署已由今年一月起額外撥款約二千四百萬元，讓營辦機構增加人手，以加強培訓社區保姆。

3. 為及早識別和支援有福利需要的學前兒童及其家庭，政府通過獎券基金撥款約9.9九億元，分階段為資助幼兒中心、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心合共約15萬名兒童及其家庭提供社工服務。首兩階段已合共為四百八十五間合資格的學前單位提供服務，第三階段將在今年八月開展。

4. 由二零二零／二一年度起，向受社會福利署津助並營運日間服務單位的非政府機構提供額外撥款，以支付其活動區域的冷氣費用，涉及全年經常開支約4,600萬元，預計1,100多個津助服務單位及超過100萬名服務使用者受惠。