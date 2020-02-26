【財政預算案2020】多個政黨政總外請願　促全民派一萬

財政司司長陳茂波今早十一時將在立法會宣傳新一份財政預算案，工聯會、民主黨、工黨等多個政黨早上在政總外請願，就預算案提岀多項提議，其中多個政黨均要求全民派錢一萬。

工聯會一行十多人早上10時許到政總門外請願，手持紙牌麻雀「一萬」及寫有「要求盡快全民派一萬」等橫額。工聯會勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪要求政府正視，香港各行各業經歷過反修例風波及疫情後停擺的情況，大刀闊斧地協助市民度過危機。眾人其後高呼「全民一萬，救苦救貧」等口號，並將請願信交予政府代表。

社民連倡派錢應惠及18歲以下人士

工黨及社民連進行聯合請願，聯同聾啞人士到政總外要求派錢1萬元。民陣召集人、社民連岑子杰指，派錢應同樣惠及未成年人士，因小童的防疫用品價錢更高，對其家庭造成一定負擔。社民連展示一個傾向救市而非救人的天秤，並高呼「林鄭救市不救人」等的口號，該黨前立法會議員梁國雄批評，林鄭將300億基金全數給予功能組別，一般員工未能受惠；又指貧窮比疫病更可怕，應設立失業援助金幫助基層。

區政聯盟同樣在政總外請願，眾人高叫「全民派一萬」、「支援中小企」及「公屋減租三個月」等口號。他們就預算案提岀五大建議，包括回應五大訴求、全民派發一萬元現金和消費券，同時促請政府增加社福設施等。

民主黨十多人高呼「代邀兩個月租金」、「全民派錢一萬」等口號，立法會議員尹兆堅表示，早已要求派錢一萬，惟政府至今仍懸未決。主席胡志偉稱，除了要求全民派外，亦要求政府重視「撐企業保就業」，他強調在疫情影響下，各行各業都面臨困難，故預算案不應只選擇部分行業提供援助。