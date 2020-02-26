【財政預算案2020】陳茂波盼暑假陸續派一萬　可經網上銀行申請

政府公布《財政預算案》，並宣布18歲以上香港永久居民每人獲派一萬元，料涉款710億元。政府消息人士透露，2021年3月31日年滿18歲的香港永久性居民將可申領，暫定截至登記日期為2021年12月31日。除了提供實體表格，政府將與銀行合作，鼓勵市民透過網上理財系統登記，並可選擇直接入數到銀行戶口或領取支票，期望今年8月前能推出措施。 財政司長陳茂波表示，目標是暑假開始發放1萬元。

▼《財政預算案2020》措拖▼

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政府消息人士表示，合資格人士為截至2021年3月31日年滿18歲的香港永久性居民，包括截至當日獲入境處發證明文件是合資格成為香港永久性居民的人士，考慮申請身份證需時等，暫定截至登記申領1萬元日期為明年12月31日。消息人士指，派發會以簡單便捷為原則，目前考慮兩種登記形式，除了提供實體表格在各區民政署、郵局及銀行等派發；亦將與銀行合作，鼓勵市民透過網上理財系統登記，可選擇直接入數到銀行戶口或領取支票。另外，會參考2011年度派發6,000元的經驗，當年3月公布約半年後，於8月正式推出，今次希望加快在8月前推出措施。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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不過實際的發放時間表、如何分流發放、登記後最快需時多久領到等細節，政府消息人士稱仍未有具體安排，不過按年齡發放，以長者優先是其中一個考慮，當局會於近兩日內，與銀行磋商後盡快決定，包括須向律政司諮詢意見，如由銀行直接確認客戶資料，並由入境處核實身份的過程，是否涉法律風險及私隱問題等。據了解，當局會與金管局商討，不排除將虛擬銀行納入發放平台。

至於無法提供銀行戶口及住址人士，當局考慮安排郵政服務，可以在郵局登記及當作自取支票站。移民海外港人方面，消息人士指，無法掌握持香港永久居民身份證人士是否已經移民，故不會剔除，只要可提供本地銀行戶口就可以登記。

今次有700萬人合資格，較2011年的610萬人多，不過消息人士指，不會如2011年般設「遲領獎金」，當年只有約兩成人選擇延遲領取以獲額外200元獎金，當局認為對分流作用不大，而且今次目標是想市民能盡快領取。

對於年底「吹風」考慮到信貸評級及財赤問題不會派錢，近月又有不同派錢金額消息，消息人士指，2011年派6000元目的是「還富於民」，今次是在財赤下，為舒緩去年社會事件的沉重氣氛及受疫情影響，希望刺激消費，否認是「補鑊」，綜合考慮下訂定今次派錢水平，作為一次性的特殊措施，相信不會影響信貸評級，料連同其他一次性紓困措施可提振經濟3%。但強調派錢不會成為恆常措施。

消息人士指，今次派1萬元效率肯定高過上次派4000元，因為合資格條件簡單，毋須經大量人手篩選，另外參考2011年全民派6000元，銀行每張申請表格收取政府15元手續費，至於網上服務則無手續費，據資料近年使用銀行電子服務用戶較2011年增加七成，料今次衍生的行政費預算會是派錢總額的1%。政府將設專責隊伍跟進派錢措施，牽涉負責落實的庫務署、核對身份的入境處等。