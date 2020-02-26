【財政預算案2020】社會事件及武漢肺炎拖累　離境稅收益跌近兩成

受武漢肺炎影響，本港旅遊業步入寒冬，連帶受惠於飛機乘客離境稅的收入進帳亦見下降。最新一份《財政預算案》顯示，政府2019年度總收益5,673億元，較原來預算少580億元，主要是利得稅、薪俸稅及印花稅收入較原來預算少五百三十四億元。另外，飛機乘客離境稅較原來預算低估近兩成，減少5.6億元，僅為庫房進帳24億元，亦較前年減少一成半。 《預算案》總結指，相關收入變動，源於本港發生社會事件及爆發新型冠狀病毒疫情，令本年度乘飛機乘客離境乘客較預期減少。

▼《財政預算案2020》措施▼

+ 17 + 16 + 15

最新一份《預算案》預計，19/20年度轉盈為虧，將錄得378億元赤字，是15年以來首度見紅。當中入息及利得稅較原來預算少419.6億元、印花稅少130億元。

另外，博彩稅亦是政府重點收益之一，19年度修訂預算共錄得218億元進帳，較原來預算222.3億元減少1.9%，亦較前年的221.9億元收入，下跌1.7%。本港新型冠狀病毒疫情持續，賽馬會於本月初宣布，六合彩攪珠將無限延期，直至另行通知，另馬場及投注站亦停止向公眾開放。不過，相關影響或未有納入考慮當中，財政司司長陳茂波仍預料，來年博彩稅可達220億元。