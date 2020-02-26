【財政預算案】派糖1萬寛免薪俸稅2萬　8項措施惠及打工仔及初創

2020財政預算案今日（26日）出爐。受逃犯條例修定及武漢肺炎疫情影響，香港的經濟市道明顯已趨弱，因此不少打工仔都關心本年度的財政預算案到底如何拆解困局，抒解民怨。 「財爺」陳茂波指今年的財政預算案以「撐企業、保就業、振經濟、抒民困」作為重點，到底當中有多少措施能惠及打工仔？不如逐一細看。

陳茂波到立法會，宣讀新一份財政預算案。多名官員都有出席。(歐嘉樂攝)

5項惠及打工仔的財政預算案措施（按圖放大）：

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受惠打工仔措施

是次財政預算案中，有5個項目是與打工仔有較大的關係，並以「派糖」一萬元及寛免薪俸稅兩項為重點。

1. 18歲以上香港永久性居民獲派一萬元現金

全港18歲以上香港永久性居民皆可獲得，無須審查。

2. 寬免100%的薪俸稅和個人入息課稅

寬減2019/20課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元。

3. 推出新一期「特別‧愛增值」計劃

僱員再培訓局推出新一期「特別‧愛增值」計劃，增加約一萬個名額，為受經濟不景影響的僱員提供培訓和津貼。

4. 僱員再培訓局學員增加津貼

修例後，僱員再培訓局學員每個月可獲的最高津貼，由$4,000增加至$5,800。

5. 津貼開工不足的建造業工人參與培訓

建造業議會津貼開工不足的工人參與培訓課程。

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惠及初創企業措施

除受薪族打工仔外，不少有志或已踏上創業路途，決定做老闆的創業者亦關心是次財政預算案中，有多少項目是可惠及他們。簡單而言，創業人士可享獲以下3個項目：

3項惠及初創企業的措施（按圖放大）

+ 3 + 2

1. 寬免商業登記費

寬免2020/21年度的商業登記費。

2. 寬免公司的周年申報表登記費

公司註冊處全面寬免公司的周年申報表登記費 （逾期除外），為期2年。

3. 推出政府作百分之百擔保的特惠低息貸款

在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，為合資格申請企業六個月的薪酬及租金開支，以二百萬元為上限，還款期長達3年，可選擇首6個月還息不還本。政府會為此提供最多二百億元的信貸保證。

是否收貨？

討論多時，政府終於提出「派糖」一萬元的建議，這似是稍能滿足市民的一項措施，然而，當失業率或會繼續上升，經濟環境仍趨疲弱時，這連一個月薪金也未必夠的一萬元也真的只是一顆糖果，只能討得大眾一時歡喜。

收不收貨，實在見人見志，但在武漢肺炎疫情未穩定、中美貿易關係仍存變數以及社會政治氣氛仍未明朗時，相信市民期待政府做得好的並不只是單單一份財政預算案，而是在長期及整體上要有好的表現才行，否則再繼續派糖、減稅，卻難以令打工仔獲得穩定及長期的溫飽，倒頭來便只會令人連甜美的糖果也唾棄。

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