【財政預算案】民主派批未能惠及失業基層市民　全民派1萬有漏洞

《財政預算案》今日公布，財政司司長陳茂波推出多項措施，應對武漢肺炎疫情之下的經濟下行，當中全民派錢1萬元最受注目。 建制派對《財政預算案》有贊成亦有不滿，而民主派批評，措施未能惠及受失業影響的基層市民。

張超雄建議設立300億失業援助金

工黨張超雄批評今次的《預算案》是失信於民的政府「派糖保民心」，但市民只能「甜一陣便繼續坐困愁城」。張超雄又對全民派錢未有惠及新移民表示不滿，認為居住在劏房的新移民受疫情的影響最為嚴重，失業率高企、打工仔開工不足亦為基層帶來一定壓力，建議財爺應設立300億元失業援助金，向因疫情而失業的基層每月派發最多1.6萬元。

邵家臻斥派錢僅是處理疫情失敗的補償

社福界邵家臻則直斥派錢是政府為「封關失敗、隔離兒戲等的無能及不作為」作賠償，同樣認為政府未有幫助受失業影響的基層；又指警隊才是《預算案》的最大贏家，當社福經常性開支兩年才增加26%，警隊1年已加近25%。

會計界梁繼昌（中）表示，政府應注意經常性支出的增長率不可太高。（余俊亮攝）

莫乃光建議支援創科界培訓人才

會計界梁繼昌表示，政府應注意經常性支出的增長率不可太高。資訊科技界莫乃光則認為在創科方面的政策，只針對公司而非個人，建議政府為每人提供5,000元的進修劵，以支援創科界的人才培訓。他又引述有消息指，政府打算利用網上銀行渠道向市民派錢，對此表示歡迎。

葉建源：應重啟大學醫護教育工程撥款

教育界葉建源就提出，今年的新增教育政策及經常開支非常少，疫情令市民感到大學醫療科研及培訓的重要性，政府應重新將為各大學醫護教育工程的撥款，重交財委會審議。

李國麟質疑醫療措施均是舊有

對於《預算案》中提到要與民「共度時艱」，衛生服務界李國麟質疑當中的「艱」實為「奸」，當中大部分有關醫療的措施均為舊有；又督促醫管局盡快交待連計防疫抗疫基金在內，共獲撥款的85億元會如何運用。

醫學界陳沛然引述《預算案》中指，「香港大學、香港中文大學及香港理工大學於18／19年度已獲撥款約1.8億元，進行短期的翻新及設施提升工程，以及加強醫療專業培訓」，提醒政府早以於去年11月抽起三大撥款申請，促政府盡快將議案重交立法會審議。

民主黨胡志偉（左三）批評，派錢1萬措施對象包括在海外及內地生活的港人，但在港居住的18歲以下市民卻不能受惠。（歐嘉樂攝）

海外及內地生活港人均能收1萬 胡志偉批有漏洞

民主黨主席胡志偉批評，全民派1萬元對象包括在海外及內地生活的港人，但在港居住的18歲以下市民卻不能受惠。批評措施無法達到陳茂波所言鼓勵留港消費、舒緩市民經濟壓力的目標，在派錢方面有遺漏。

胡志偉認為，雖然政府形容今次是「撐企業保就業」，但僅限政府選擇的行業，其餘行業所得到的支援都是「濕濕碎碎」。

他批評這份施政報告迴避了反收例風波後市民對政府的情緒，縱然社會要求重組警隊的呼聲不絕於耳 ，但預算案中仍然可以見到政府對警方增撥資源，措施明顯與社會民情對立。

尹兆堅批繼續推明日不嶼 倡設收回土地基金

尹兆堅則指，政務司司長張建宗早前曾表示預算案會有防疫基金的補救措施，但結果預算案卻未提出任何新措施。尹批評預算案的房屋土地措施只是「舊瓶舊酒」，不滿政府繼續強推明日大嶼、土地共享計劃。他指與其用過萬億推動明日大嶼，不如成立1,500億元「收回土地基金」，引用香港法例第124章收回棕地及閒置農地。

黃碧雲提到醫管局今向罷工醫護發信要求解釋缺勤原因，意圖秋後算帳，與政府聲稱檢視挽留人手等策略相違背。

無額外支緩N無人士 鄺俊宇促津貼恆常化

鄺俊宇指出，旨在支援防疫的派錢措施不包括18歲以下人士，但疫情之下四口之家的開支必然較二人家庭為高，因此令人憤慨。此外，雖然政府於疫情前宣佈向N無人士派錢津貼，但預算案未有因應疫情而對N無人士提供額外資助。鄺俊宇指，政府應該將N無津貼恆常化。

公民黨郭家麒（右一）表示，在武漢肺炎疫情之下，醫管局增加的開支仍然不足。（歐嘉樂攝）

症情嚴峻 郭家麒指醫管局撥款仍不足

公民黨郭家麒表示，香港到2036年將會有1.2萬張床位短缺。他指雖然醫管局撥款增至769億元，但實際增幅不足6%。他舉例指2003年沙士疫情重創香港經濟，今次肺炎帶來的影響必然嚴重過沙士，政府僅僅增加撥款不足40億元，對整體的醫療服務冇任何幫助。

他提到醫管局今日公布要檢查員工出勤記錄，是為罷工秋後算帳，呼籲政府不要再做傷害港人的事。

楊岳橋批大增警隊預算是暗渡陳倉

公民黨黨魁楊岳橋指，今次《預算案》在公眾焦點集中在派錢時，警隊無聲無息獲增加資源，批評財政司司長陳茂波沒有在預算案演辭中提及警察獲增撥款，「他知道如果在演辭中加入警察，就得不到他想得到的掌聲。」強調政府這種暗渡陳倉的做法不會瞞過港人，除非政府將撥給警隊增幅的預算降低，否則公民黨將反對預算案。

陳志全指買裝甲車應先交保安委員會討論

人民力量陳志全批評建制派議員今日大張旗鼓地表示「成功爭取」非常可恥，反問為何建制議員去年不支持派錢。有指預算案中增撥資源予警隊購置裝甲車，有關措施應該立項交到保安事務委員會討論才交到財委會申請撥款，「現在政府故伎重施，放進財政預算案。」陳志全表示若然議員不就此題修正案及發言是失職。

有建制派議員呼籲泛民不要就派糖措施拉布，陳志全表明現時立法會已不容許有拉布，但議員亦不會放棄對預算案提出修正的權力，認為最簡單的方法是把派錢抽出，另開特別財委會審議。