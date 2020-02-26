【逃犯條例】58項科研申請延期　非本地研究生退學人數反跌三成

政府擬修訂《逃犯條例》，引發反修例風波。多間大專院校在反修例風波期間成警民衝突要點，校園出現不同程度破壞，院校一度未能如常運作，令研究項目亦受延誤。教育局局長楊潤雄今日（26日）回覆立法會議員提問時表示，截至上月底共有58個受資助的研究項目，以社會事件為由申請延長項目期限約一至六個月。 然而，據研資局資料，2019/20學年第一學期，申請退出教資會資助課程的非本地研究生人數只有57人，較2018/19學年同期的85人少。

警方2019年11月曾在中大校園內施放多校催淚彈。（資料圖片）

楊潤雄表示，部分大學在社會事件下，校園關閉、設施受損，令科研實驗計劃受影響。據研資局資料，截至今年一月底，共有58個受教資會、研資局監察的研究項目，以近期社會事件為主要理由，申請將項目期限延長。有關項目分別獲批延期一至六個月不等。

楊潤雄稱，有關項目項目涉及生物學及醫學、商學、工程學、人文學及社會科學和自然科學等不同範疇，佔教資會或研資局監察研究項目約0.9%。延期原因包括研究人員未能入校研究、未能為項目搜集資料，又或聘請助理硏究員受延誤等。

有意見憂慮社會不穩會影響非本地研究生及科研專家在港從事研究的意欲，但參考研資局資料，2019/20學年第一學期共有57名非本地研究生決定終止教資會資助的研究課程，當中以原居於內地人士為主，有41名，但整體退學人數反比2018/19學年同期的85人少。

楊稱，各大學已致力靈活安排以減低社會事件對科研實驗計劃的影響，而教資會和研資局會繼續與大學保持聯繫，按需要協助大學順利運作。