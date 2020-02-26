【武漢肺炎】北角福慧精舍佛堂半徑400米　多達6名患者居住

北角「福慧精舍」佛堂爆發由新型冠狀病毒引起的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎），衞生防護中心今晚（26日）公布，「佛堂系」確診個案再增三宗，累計增至12宗。 福慧精舍佛堂位於港鐵北角站B1出口對面的美輪大廈一樓，根據衞生防護中心資料，除了一對夫婦患者是美輪大廈居民外，另有四人居於美輪大廈半徑約400米的大廈，分別是麗宮大廈、健威花園及百福花園，當中三名患者都是佛堂善信，百福花園確診男子疑是二代傳播，從確診母親身上感染。

佛堂清潔義工早上初步確診 晚上覆核確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午透露，今日增4宗確診以及1宗疑似確診新型肺炎的個案，累計個案達90宗。其中疑似確診的個案（第86宗），患者是北角福慧精舍佛堂的義工，每日早上6時至8時均會到佛堂幫忙清潔，最後一日清潔時間是2月22日（即上周六），即佛堂出現第二宗確診個案的日期，該佛堂其後於本周日關閉。

中心表示，患者是49歲女子、是一名家庭主婦，住在北角健威花園，與丈夫及兒子同住，她平日主要在家，會到北角春秧街街市買菜。病人於2月18日有咳嗽、痰及喉嚨痛，至2月22日致電衞生防護中心通報，獲安排送往東區。張竹君指，病人的化驗結果雖未確定屬陽性或陰性，但因其胸肺電腦掃描有異常，因似列作疑似個案處理。

中心晚上公布，該名佛堂女義工覆核結果是陽性，即確診。

馬主周巧兒家傭確診 因「疫」無與朋友相聚

另有兩宗新確診個案是福慧精舍佛堂善信的密切接觸者，其中第89宗個案、80歲男患者，住在與佛堂同幢的美輪大廈，單位在佛堂樓上。病人因自身疾病主要留家，他是第74宗個案的丈夫，其太太有去過福慧精舍佛堂。病人於2月24日有發燒及咳，送往東區醫院。

另一宗第90宗個案，是第85宗、確診馬主周巧兒的家傭，病人自2月15日發燒，曾兩度求醫，送往律敦治醫院。病人大部份時間留家幫忙，因疫情緣故無與朋友相聚，只在2月16日曾外出至灣仔買個人物品，逗留約十多分鐘。張竹君相信，第89宗個案及第90宗個案並無去佛堂，主要留家，相信屬於典型的家庭傳播，這些個案需盡快隔離，以免再出現第二或第三代傳播。

紅山半島確診女善信 兒子病毒化驗先陰後陽亦確診

另外尚有一宗個案的檢測結果不太肯定，患者為第76宗個案、居於紅山半島第一期的57歲佛堂善信的26歲兒子，他需再接受覆檢。他與母親同住紅山半島，無前往福慧佛堂。據了解，此病人的檢測結果首次呈陰性，第二次則呈陽性，有待覆檢。

衞生防護中心晚公布，該男子覆檢結果為陽性，成為第91宗患者。

六名居於北角的確診者，與福慧精舍佛堂都有關。（香港01製圖）

佛堂自行清潔後仍取得帶病毒樣本

福慧精舍佛堂的相關群組個案目前累計有12宗，首宗確診個案、第65名患者，是一名70歲婦人，她住在小西灣邨，曾到過該佛堂，她於2月19日確診，其夫則是早她確診的第64宗。

衞生防護中心透露，佛堂善信有確診個案後，已自行安排消毒，惟自第二宗確診個案、第70宗個案於2月22日確診後翌日，中心派員到佛堂採集環境樣本時，有兩個分別在經書上及水龍頭手柄的樣本驗出對病毒呈陽性。

張竹君：暫不撤離美輪大廈居民

張竹君指，或因部份佛堂地方忽略了清潔，即使佛堂有用漂白水清潔，一些書本亦未必可以清潔到。張續指，現時由於佛堂已有爆發，加上部份人逗留時間或較長，亦有分發食物的儀式，因此所有由1月25日起去過佛堂的人均視為密切接觸者。

張竹君再解釋，暫未考慮要撤離佛堂所在的美輪大廈居民，因現時爆發主要在一個地方及善信的家人，與以往傳播鏈相似，家人發病仍是預期之內。她續指，位於1樓的佛堂相信是疫點，兩個陽性樣本均在1樓發現，不過由於位於13樓的辦公室有部份佛堂工作人員會到，因此亦有到13樓採樣，但中心相信13樓並非傳播的途徑。

佛堂群組蹤跡遍北角 10數分鐘步程內6確診者居住

截至今晚，曾到北角福慧精舍佛堂而確診共8名善信確診，另有4名善信的密切接觸者同確診。翻查各確診者的居住地點，發現有6名確診者均住在福慧精舍佛堂約400米範圍內。

佛堂所在的美輪大廈，第74宗個案及第89宗個案患者兩夫婦住在佛堂的樓上，兩人同樣確診。若以美輪大廈為中心，向西步行6分鐘、約400米即到第77宗個案所住的麗宮大廈；向東步行5分鐘、約400米，則可抵達第86宗個案所住的健威花園。至於第83及84宗個案、兩母子所住的百福花園，距佛堂亦只有約400米、15分鐘路程。

兩佛堂善信均到過春秧街街市

中心資料顯示，第77宗個案及第86宗個案患者，均曾到過春秧街街市買菜。春秧街街市距佛堂約300米，只需步行4分鐘便可到達，是傳統的露天街市。