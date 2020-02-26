【武漢肺炎．2.26】馬主周巧兒家傭均確診　周曾到十多人婚禮儀式

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」全球肆虐，全港累計確診個案至昨已增至85宗，尚有數宗初步確診個案等候覆核結果。香港城市大學生物醫學系助理教授阮相宇推算至3月中，樂觀情況會增至106宗，但若疫情失控，個案將大幅增至1,235宗。 2,700多名港人因湖北封省，一直滯留當地30個城市，當中主要在武漢，當中十多人確診武漢肺炎。政府早前安排包機接載在日本橫濱鑽石公主號郵輪港人回港，特首林鄭月娥昨晩表示，已與湖北當局達成協議，逐步安排滯留港人乘搭包機返港檢疫，今日將公布有關接載港人返港的登記安排。

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據悉60歲住瑞士花園女病人是馬主周巧兒（左）。（facebook圖片）

【16:59】被問到第90宗確診的29歲瑞士花園家傭有否到其他家傭之間的聚會，張竹君表示，該家傭發病後除了在2月16日出外購物，便沒有出門，平日主要在家料理家務。

【16:54】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，手上沒有有關罷工醫護被扣薪酬的事宜資料可以回應，她又稱自己沒有接收該電郵。根據較早前醫管局資料，人力資源部門向約7000名曾在2月初參與罷工的人員發電郵，表明保留追究缺勤薪酬的權利。

【16:49】大坑瑞士花園60歲女病人周巧兒在發病後曾到婚禮。張竹君表示，該婚宴是在私人地方舉行，有簽紙、斟茶儀式(大約十多、20人)，主要兩圍人之後吃午飯，實際人數有待確定。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，90宗確診個案當中，有2不幸離世，昨日中午12時至今日12時多6人可出院，共24位出院。在醫院治療的人當中，仍有1位危殆，第70宗的96歲婆婆仍在東區醫院深切治療部插喉治療；4名嚴重；第58宗確診的病人情況由嚴重轉往穩定；另59人情況穩定。

醫管局現時有負壓床952張、490間負壓病房正使用，佔整體使用率分別為37% 、 59%。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，至今日新增4宗確診個案及1宗疑似個案。第86宗是疑似個案、49歲女士，任家庭主婦，住北角健威花園，與丈夫同兒子住每早6點至8點有去福慧佛堂義工清潔。衞生署目前已聯絡202名去過福慧佛堂的人士，其中32曾去佛堂的人士送到檢疫中心，其他人醫學監察。

第87、88宗是鑽石公主號經第三班包機返港人士，分別21歲女及16歲男，他們是姊弟關係。

第89宗個案、80歲男病人是第74宗個案的老公，沒有去佛堂，相信主要是家庭內傳播。第90宗是瑞士花園60歲病人的家傭。

▼武漢肺炎疫情擴散▼

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↓↓瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤↓↓

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【15:46】政制及內地事務局發言人公布，香港居民乘搭首批從湖北省返港的專機的登記安排。首批專機主要協助現時滯留武漢市的香港居民返港，費用由特區政府支付。特區政府駐武漢經濟貿易辦事處（駐武漢辦）會安排交通工具接載香港居民前往機場。

現時身處湖北省內其他地區（即武漢市外）的香港居民，當中有個別情況比較緊急，例如孕婦、有嚴重病患急需返港接受手術或其他治療（如化療或電療）的人士，或需要返港參加文憑試的應屆中學畢業生，特區政府會與湖北省政府和相關部門商議，並就他們的身體狀況是否適宜出行徵詢醫療意見，目標是盡量安排有關港人乘坐首批專機返港。

所有乘坐專機返回香港的人士必須為香港身份證持有人。為減低在旅途中互相感染的風險，如患有發燒、出現呼吸道病徵或其他傳染病徵狀的香港居民不適宜乘搭專機。每名乘客在登機前都會進行健康檢測，若出現發燒、健康表徵不正常、呼吸道病徵或其他傳染病徵狀，將不能乘坐專機。

【11:31】瑞士花園確診60歲馬主周巧兒，發病期間曾到福臨門灣仔店用膳。福臨門集團發言人表示，一位女性客人於本月25日確診新型冠狀病毒，集團已按衞生署指示提供有關資料協助他們的調查。另外，集團決定將灣仔店暫停營業至3月3日以全面清潔及專業消毒。位於九龍區的福臨門尖沙咀店將維持正常營業。

【11:00】據了解，昨晚確診的瑞士花園60歲女病人是馬主周巧兒，而她的29歲女傭工今日亦初步確診。

【09:40】一名鑽石公主號乘客、16歲男童在港大測試中，驗出對病毒呈陽性反應，現時於瑪麗醫院留醫，亦屬初步確診個案。

【09:20】本港確診個案共有85宗。昨晚有消息人士透露，一名住北角的49歲女子初步確診，她是北角佛堂福慧精舍的義工，會幫忙清潔佛堂。

今早再有消息指，本港再增3宗初步確診，兩宗與北角佛堂相關，分別是一名80歲男子，他是住在美倫大廈的76歲女確診者的丈夫，於東區醫院留醫；另一宗是26歲男子，他是紅山半島57歲女確診者的兒子，現正於律敦治醫院。另外，一名29歲女子也於律敦治醫院初步確診，她是住在瑞士花園的60歲女確診者的家傭。

林鄭與聶德權一同為駐武漢辦的工作鼓掌。(林鄭月娥facebook影片截圖)

【08:03】截至周三（26日）上午8時03分，全國確診病例77787宗，累計死亡人數2666人，疑似病例2824宗，治癒病例27690宗；在重災區湖北，累計確診病例64786宗，死亡總數2563人。

【05:00】特首林鄭月娥昨晚（25日）10時左右，突然在facebook發表信件，以「抗疫一月 決不言敗」為題，為政府抗疫工作作小結，列出自1月初起政府的各種行動，連特首與司局長見過傳媒47次也在「成績單」中。

晚上11時後，林鄭又在facebook發布影片，與政制及內地事務局局長聶德權一起，跟駐武漢辦公室主任馮浩賢視像對話。對話之中更透露，政府會安排專機，分批接載滯留湖北的香港人，今日將公布登記安排。

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