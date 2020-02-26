【財政預算案2020】警隊津貼增9倍至25.5億元　警未交代原因

政府剛發表新一份《財政預算案》，據新一個財政年度政府部門開支預算，警務處2019年度原來開支預算為206.8億元，及後修訂預算為235.9億元，比原來預算增加14.1%。其中，在津貼支出方面，2019年度修訂預算為25.5億，較原來預算的2.56億元增加9倍，2018-19年的實際開支則為2.47億元。 不過，文件未有交代津貼增加原因，有立法會議員認為警隊的整體開支及人手大幅增加，大部分津貼是未明開支，促請當局交代。《香港01》正向警務處查詢有關津貼開支詳情。

警隊本年度整體預算開支達258億元及人手大幅增加逾2500人。（資料圖片／羅君豪攝）

警務處2019年度津貼支出方面修訂預算為25.5億，較原來預算的2.56億元，增加9倍。（2020年管制人員報告警務處開支部分）

在最新一份預算案的警務處開支中，顯示2019年度原定警務人員個人薪酬津貼預算為2.56億，而修定後預算高達25.49億，大增約9倍，文件內亦沒有解釋原因，而今年的預算額則回落至2.79億。

12月披露超時工津為9.5億元

翻查資料，警隊於6月起因應反修例風波，平均每月有約11,000人領取逾時工作津貼，涉及的總開支是9.5億元，平均每人獲發8.6萬元「OT津貼」。於去年底，保安局及公務員事務局再交代逾時工作以外的津貼開支，警務處在去年下半年的「工作相關津貼」總開支共約8,500萬元，當中包括辛勞津貼、輪班工作津貼、制服及用具津貼等，連同5000萬元膳食津貼，共發放約1.3億元。

涂謹申促交代新增逾二千職位原因及性質

立法會保安事務委員會副主席民主黨涂謹申估計，有關津貼增幅或是由去年6月至今年3月底，警隊的逾時工作開支，但要待當局解答實情。他關注，警方本年度將在「維持社會治安」、「防止及偵破罪案」及「行動單位工作」方面，分別增加1,132個、407個及966個職位，認為當局須交代有關人手幾多是涉及防暴工作、偵查反修例事件等，均影響公眾利益。

陳志全︰欠透明度應獨立由立法會審議

人民力量立法會議員陳志全認為，因應去年下半年的反修例運動，警務處的逾時工作津貼達9.5億元已引起爭議，而修訂預算所見的25.5億元，大部分是未明開支，促請當局交代。他認為，警隊本年度整體預算開支及人手大幅增加，並更換6架裝甲車等，牽涉重大變化，不應該捆綁財政預算案籠統通過，應由保安事務委員會討論及提出質詢。

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據《警察通例》顯示，警隊的津貼項目有︰偵緝人員行動崗位津貼、偵緝任務津貼、特警隊津貼、駕駛津貼、水警津貼、偏遠警署當值津貼、紀律部隊附加職務津貼（駕駛）、額外職務津貼（第一級附加職務）駕駛職務、辛勞津貼（厭惡性職務）、洗熨津貼、炸彈處理職務津貼。「工作相關津貼」，據資料是指發放的額外報酬，作為執行額外職務的補償，這些工作並非有關人員所屬職系或職級的一般工作，並且在釐定他們的薪級時亦沒有計及。