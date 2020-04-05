【財政預算案2020】4.5億元推聚焦法治計劃　「攤分十年八年用」

新一份《財政預算案》預留4.5億元，讓律政司推行「願景2030——聚焦法治」計劃，受惠者包括香港及境外的青年、律師及學者等持份者。預算案並無公布詳情，財政司司長陳茂波在記者會上回應，指計劃是向律政司撥款4.5億元，詳情要向律政司查詢。

▼《財政預算案2020》措拖▼

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財政司司長陳茂波指，這筆4.5億元向律政司的撥款，將攤分長時間 「十年、八年用」，是配合聯合國就2030年可持續發展的其一組成部分，改善法治方面的建議，相信律政司未來會回應有關措施的疑問，並無解釋詳情。

預算案首次預留4.5億元，推「聚焦法治計劃」，但陳茂波並無展述詳情。（李澤彤攝）

去年10月，林鄭月娥在《施政報告》中曾提及要啟動一項名為「願景2030 — 聚焦法治」的計劃，表示要展開宣傳及推廣法治教育工作。「作為對2030年的長期承諾，一個為各界人士（包括青年、專業人士、專家）而設的專責開放平台將會在計劃下成立，透過學術和專業交流、研究、能力提升及推廣和鞏固法治活動，落實有關計劃。」

律政司司長鄭若驊在2019年10月發表的網誌，亦表示會在今年啟動此計劃，指新措施回應了在諮詢時有意見指特區政府要向市民致力宣揚法治的重要性。

公民黨不滿預算案撥出預算予律政司推廣法治，質疑律政司司長鄭若驊不懂法治，如何做推廣，將會動議將此撥款剔除。