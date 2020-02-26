【財政預算案2020】財爺派一萬　有錢冇口罩　市民：有咩好慶祝？

市道低迷，財政司司長陳茂波今日（26日）發表2020/21年度財政預算案，助中小企渡過難關。建制、泛民不同黨派均要求財爺派錢。陳茂波最終以帶動本地消費，及紓緩市民的經濟壓力，決定向18歲或以上的香港永久性居民發放一萬元，預計可惠及700萬人。 政府希望全民派一萬元可振興經濟，但在武漢肺炎蔓延的情況下，市民會否選擇將一萬元購買防疫裝備或儲備日用柴米油鹽？一萬元究竟可以買到甚麼？市民直言現時絲毫沒有興奮心情，不會用一萬元「促進經濟」，更反問「有咩好慶祝？」

藥房負責人羅先生表示，現時口罩來貨較貴，進貨難以加難。（王海圖攝）

藥房老闆：派錢不如穩定口罩供應

記者到藥房視察，現時大部份外科口罩叫價200多元一盒，至於普遍認為防禦性較高的韓國製口罩則售至少20元一個。藥房負責人羅先生表示，現時口罩來貨較貴，加上日韓疫情漸趨嚴重，進貨日韓口罩比以往困難，他直言政府應專注穩定口罩供應，遠比直接派錢更好。

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譚小姐過去一個月用近4000元購防疫用品。（王海圖攝） 到藥房購物的譚小姐則稱，過去一個月已花近4000元，購買口罩及其他防疫用品，購得的口罩供自己與家人使用，偶爾經過見到有需要的清潔工，亦會送贈他們使用。對於政府派發一萬元，她未有感到特別興奮，亦不打算作額外消費，預計將用作儲蓄，不過她期望一萬元可以幫助到基層市民。

林女士坦言不會外出消費，一萬元會作為儲備。（王海圖攝） 「有咩值得慶祝？」 市民林女士坦言，「派錢有咩值得慶祝？」她強調不會用作外出消費，會將一萬元作為儲備。林女士又提到即使有充足金錢，亦不清楚哪裏有門路可以買到口罩。她表示會趁現時防疫用品如消毒藥水、漂白水等價錢回落，買少量回家儲備，免得再出現搶購情況。

陳茂波今早宣讀《財政預算案》時稱，香港經濟受過去多月的社會事件，及新型冠狀病毒疫情的沉重打擊，面對經濟下行，預期來年政府收入會減少，政府必須審慎理財，確保財政穩健。不過他指，相信在經濟不景氣和社會氣氛沉重時，即使面對財赤，政府也應多做，經詳細考慮後，決定向18歲或以上的香港永久性居民發放一萬元。

林鄭月娥多次反對全民派錢

過去特首林鄭月娥曾多次強調，不會沒有針對性地全民派錢，陳茂波表示，雖然計劃涉及大額公帑，但形容是「針對目前特殊情況而推行的特殊措施」，因此不會對財政造成長遠負擔。他又認為，在經濟下行而財政儲備仍充裕時，可在公共開支方面「加大力度」，刺激經濟，與市民共渡時艱。