【醫護罷工】記者會被問扣糧追究罷工　醫管局高層：專注疫情議題

「武漢肺炎」襲港，本月初有醫護人員以罷工形式要求政府「封關」，阻止病毒從內地來港，亦要求醫院管理局處理裝備不足等問題。 有曾參與罷工的醫護人員今天（26日）收到醫管局發出的電郵或信件，提到得悉他曾於本月3至7日缺勤，人力資源部將會跟進事件，了解缺勤原因。 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今天在例行記者會上被問到事件是否屬實，以及會如何跟進事件時，她僅稱，希望記者專注於有關疫情的議題，其他問題可以其後再作查詢。

何婉霞醫生今天在例行記者會上被問到事件是否屬實，以及會如何跟進事件時，她起初僅指，希望記者專注於有關疫情的議題，其他問題可以其後再作查詢。 （羅君豪攝）

何婉霞今天在記者會上，被問到有關醫護罷工的問題時，指今天是新型冠狀病毒記者會，「所以我哋都專注呢個議題，如果有其他題目，可以寫入去傳訊部，會盡快覆。」

當有記者再次問到關於罷工的問題時，何婉霞表示「首先講唔好意思，我今日真係預備咗新型冠狀病毒最新資料，手頭上無你提到嗰啲最新資訊，如果有同事出勤（編按：缺勤），一般人事部有既定程序跟進。」她又稱自己沒有收到罷工醫護人員收到的電郵。

其後有記者再問醫管局是否會約見罷工醫護，以及罷工與缺勤的分別時，何婉霞稱，所有人事程序都會依公平、公正原則，她沒有補充。

2月3至7日，醫管局有員工發起罷工，要求政府「封關」及處理裝備不足等問題。 （資料圖片）

消息人士今天較早時間向《香港01》透露，雖然醫管局本月會如常發放工資，但如員工對缺勤沒有合理解釋，不排除會扣除他們在缺勤日的薪金，而罷工並非合理理由。

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醫管局發言人晚上回覆指，醫管局今日個別發信或以電郵通知曾於2月3至7日期間缺勤的員工，人力資源部將會在稍後與各員工核實其缺勤情況，並了解其缺勤原因，之後醫管局會考慮下一步的跟進。

醫管局指，現有資料顯示，合共有超過7,000名醫管局員工曾在該段時間的所有或個別日子缺勤，對公立醫院服務造成嚴重影響，公立醫院須大幅削減服務，部份臨床部門只能維持最基本的緊急服務。而各公立醫院需臨時調動休班、休假或其他崗位員工當值，或以部份人手分擔部門的工作。醫管局再次多謝當日緊守崗位的所有員工，繼續值勤配合工作調配，努力維持病人的治療，應付大量缺勤引起的額外工作量。

醫管局亦指，在2月初接獲部份員工通知，他們將會參與一項罷工行動，醫管局及各公立醫院已向有關員工表示不同意員工在工作時間罷工，並促請員工按值班時間返回工作崗位。醫管局亦曾多次透過新聞稿、傳媒訪問及簡報會，公開呼籲缺勤員工盡快返回工作崗位。