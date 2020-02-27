市民抗議孔聖堂中學前署理副校長網上帖文辱警

孔聖堂中學署理副校長何栢欣被指於Facebook發表針對警方的言論，遭校方終止其署理副校長一職。約30名聲稱為荃灣社區人士，今日（27日）到教協辦事處抗議，批評教協未有維持教育界道德標準。

約30名自稱為荃灣社區人士，於早上約11時到教協位於旺角的辦事處抗議。他們高叫「教協打橫行、枉為人師」等口號，並拉起橫額。其後一行人在教協門外放上寫有「道德已死」等字句，象徵帛事花牌的道具，之後和平散去。

有市民今天早上發起到香港教育專業人員協會（教協）抗議。 (資料圖片)

發起人張先生稱，活動參加者為荃灣區一班茶客，從新聞中得知事件感到憤怒，故自發到場示威。他稱，涉事的老師發表言論失去作為教師的道德，應該公開道歉及辭職。而教協作為教育界團體不稱職，其道德水平比該老師更低，更灌輸錯誤思想給予學生。

約30名聲稱為荃灣社區人士，今日（27日）到教協辦事處抗議，批評教協未有維持教育界道德標準。（張嘉敏攝）

2月24日，孔聖堂中學校董會發聲明指已成立專責調查小組查明該事件來龍去脈，教協同日發聲明表示，何栢欣在其社交平台所發布的帖文並非原創，轉貼時只是贊同字面表達的意思，當他知道文章內含有其他意思時，已即時刪除有關的社交平台。教協促請校方查明事件的來龍去脈和真相，並以公平、公正、符合程序公義的原則處理整件事。

不過，其後全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook連發多帖，批評教協的聲明侮辱香港人智慧，並去信孔聖堂中學校董會，要求校方開除何栢欣。