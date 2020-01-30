【武漢肺炎】醫管局承認請假醫護增多　未聽聞有醫院鎖起保護衣

「武漢肺炎」襲港，本港至今有10宗確診個案。有公立醫院醫護人員不滿醫院裝備不足以應付疫情，揚言將會發動工業行動及罷工，近日來不同醫院也有醫護人員請假以示不滿。 醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生今天（30日）在記者會上承認，近日請假的同事的確有所增多，但公立醫院的緊急服務及抗疫服務仍可維持正常。對於醫護人員的訴求，她指醫管局會繼續與工會溝通。 另外，有傳有醫院鎖起保護衣，莊慧敏指未有聽聞過。

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莊慧敏表示，未有今天醫護人員請假的數字，但承認近日請假的同事的確有所增多，醫管局有既定程序處理，亦關注事件會否涉及集體感染，但暫時未有特別發現。她多謝仍緊守崗位的同事，指公立醫院的緊急服務及抗疫服務仍可維持正常。對於醫護人員的訴求，她指醫管局會繼續與工會溝通。

對於瑪嘉烈醫院派發過期外科口罩予醫護人員，莊慧敏指暫未收到有員工向院方投訴，如果不幸有同類事情發生，醫院會即時跟進，她亦指員工應向上司反映問題，醫院會提供合適口罩。

莊慧敏（右）在記者會上承認，近日請假的同事的確有所增多，但公立醫院的緊急服務及抗疫服務仍可維持正常。 （張浩維攝）

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莊慧敏指出，現時醫管局的保護衣充足，有3個月的存貨量，她坦承存量會出現10至20%減少，醫管局正增加存貨，目標是有足夠半年用量的儲備。被問到是否有醫院鎖起保護衣，莊慧敏指未有聽聞過。

莊慧敏補充，醫管局將會安排在醫院中的268個宿位給有需要的員工，而租住津貼就會在未來一兩天公布。被問到如果有醫護在接觸病人後，希望自我隔離以保安全，醫護是否需要用自己的假期去隔離時，莊慧敏僅指，如果醫護人員需要入隔離營，就不需扣假。