【武漢肺炎】醫管局承認請假醫護增多　未聽聞有醫院鎖起保護衣

「武漢肺炎」襲港，本港至今有10宗確診個案。有公立醫院醫護人員不滿醫院裝備不足以應付疫情，揚言將會發動工業行動及罷工，近日來不同醫院也有醫護人員請假以示不滿。
醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生今天（30日）在記者會上承認，近日請假的同事的確有所增多，但公立醫院的緊急服務及抗疫服務仍可維持正常。對於醫護人員的訴求，她指醫管局會繼續與工會溝通。
另外，有傳有醫院鎖起保護衣，莊慧敏指未有聽聞過。
▼香港武漢肺炎疫情▼
莊慧敏表示，未有今天醫護人員請假的數字，但承認近日請假的同事的確有所增多，醫管局有既定程序處理，亦關注事件會否涉及集體感染，但暫時未有特別發現。她多謝仍緊守崗位的同事，指公立醫院的緊急服務及抗疫服務仍可維持正常。對於醫護人員的訴求，她指醫管局會繼續與工會溝通。
對於瑪嘉烈醫院派發過期外科口罩予醫護人員，莊慧敏指暫未收到有員工向院方投訴，如果不幸有同類事情發生，醫院會即時跟進，她亦指員工應向上司反映問題，醫院會提供合適口罩。
莊慧敏（右）在記者會上承認，近日請假的同事的確有所增多，但公立醫院的緊急服務及抗疫服務仍可維持正常。 （張浩維攝）
▼本港市面搶購口罩情況▼
莊慧敏指出，現時醫管局的保護衣充足，有3個月的存貨量，她坦承存量會出現10至20%減少，醫管局正增加存貨，目標是有足夠半年用量的儲備。被問到是否有醫院鎖起保護衣，莊慧敏指未有聽聞過。
莊慧敏補充，醫管局將會安排在醫院中的268個宿位給有需要的員工，而租住津貼就會在未來一兩天公布。被問到如果有醫護在接觸病人後，希望自我隔離以保安全，醫護是否需要用自己的假期去隔離時，莊慧敏僅指，如果醫護人員需要入隔離營，就不需扣假。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生今出席記者會。 （張浩維攝）